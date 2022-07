Bikemap – sjajna aplikacija koja pomaže otkrivati najbolje biciklističke rute u blizini

OSNOVNI PODACI Naziv Bikemap Namjena Pretvara pametni telefon u ciklokompjuter Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 259,99 kn godišnje (Premium)

Bikemap je još jedna prilično popularna aplikacija koja se među milijunima korisnika pozicionirala kao jedna od ponajboljih aplikacija za otkrivanje biciklističkih ruta (može u obzir uzimati i lokaciju), a koja će poslužiti i kao napredni ciklokompjuter s podrškom za navigaciju.

U prilog joj svakako ide činjenica da u svojoj bazi ima gotovo deset milijuna biciklističkih ruta za brojne destinacije diljem svijeta (uključujući i one u Hrvatskoj), ali i to što će podjednako dobro poslužiti za planiranje vožnje biciklom kao i tijekom same vožnje.

Naime, nudi sve ono što bi se moglo i očekivati od aplikacije ovoga tipa, prikazuje hrpicu statističkih podataka u stvarnom vremenu, tu je i podrška za turn-by-turn navigaciju (samo u naplatnom izdanju), prikaz zanimljivosti na mapi, korisne i praktične informacije, mogućnost preuzimanja dostupnih ruta offline te još zbilja štošta drugo.

Naravno, tu je i gotovo nezaobilazni element gejmifikacije vožnje što će posebno biti zanimljivo onima s izraženim natjecateljskim duhom (mogu se skupljati bodovi), ali i neke naprednije mogućnosti kao što je opcija izvoza u GPX i KML datoteke.

Uz besplatno izdanje koje je prilično ograničeno, tu je inačica Premium koja stoji 259,99 kn godišnje no uz koje se dobivaju mogućnosti bez kojih je aplikacija ovoga tipa zapravo nezamisliva. Stoga, svi oni koji traže zbilja dobru aplikaciju za otkrivanje biciklističkih ruta i za to su spremni platiti, svakako bi trebali iskušati upravo Bikemap.