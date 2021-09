Camo - aplikacija koja pretvara pametne telefone u moćnu web kameru za računalo

OSNOVNI PODACI Naziv Camo Namjena Pretvara smartfon u web kameru Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 42,49 EUR (Pro)

Jednostavno rečeno, Camo je aplikacija koja će pametni telefon pretvoriti u kvalitetnu web kameru namijenjenu računalima. Da bi čitava stvar radila, potrebno je instalirati aplikaciju na pametni telefon (podržani su i Android i iPhone) te klijent namijenjen računalima.

Zatim je smartfon potrebno priključiti računalo kabelom, pratiti prilično jednostavne upute kako bi se pametni telefon upario s računalom i ubrzo će sve biti spremno za korištenje. Jedna od ključnih prednosti Camoa svakako je činjenica da nudi podršku za četrdesetak poznatih servisa i aplikacija kao što su Zoom, Meet, Teams, Skype, Slack, Google Chrome, Cisco Webex i brojni drugi.

Osim toga, budući da je kamera ugrađena u pametne telefone obično nemjerljive kvalitete u odnosu na ono što se dobiva u prosječnim web kamerama, kakvoća slika je doista izvrsna i performanse su odlične. Štoviše, dobivaju se i brojne druge mogućnosti kao što je opcija preciznog podešavanja prikaza, a tu su i brojni efekti kao što je bokeh i brojni drugi.

Dakako, tu je i čitav niz drugih mogućnosti, pa svi oni koji iz bilo kojeg razloga nisu zadovoljni web kamerom koju imaju i traže nešto kvalitetnije bez kupovine nove kamere, mogu iskušati ovu aplikaciju.

Na Androidu je još u ranom testnom izdaju pa to valja imati na umu, no mora se priznati da čitava stvar zapravo radi prilično dobro pri čemu samo treba smisliti način na koji kameru postaviti uz računalo. Osim toga, same aplikacije su besplatne, no da bi se otključale sve mogućnosti, uklonio vodeni žig i omogućilo korištenje na dva računala, valja plaćati godišnju pretplatu od 42,49 eura.