Clue - popularna aplikacija za praćenje ciklusa mjesečnica i praćenja trudnoće

Clue je prilično popularna aplikacija koja nudi sve što je potrebno za jednostavno praćenje ciklusa mjesečnice kao i trudnoće, a posebno je zgodno to što nudi i mogućnost predviđanja ciklusa i ovulacije što se nekima može itekako pokazati korisnim…

OSNOVNI PODACI Naziv Clue Namjena Pomaže pri praćenju ciklusa mjesečnica Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 305 kn godišnje (Plus)

Premda je to tema o kojoj se nerijetko izbjegava razgovor za čim zapravo uopće nema razloga, no praćenje ciklusa mjesečnice kao i pogađanja dana ovulacije problem je s kojim se žene i njihovi partneri redovito susreću. Srećom, postoje aplikacije baš kao što je Clue koja čitavu tu stvar čini prilično bezbolnom.

Aplikacija se ističe zgodno osmišljenim sučeljem, praktičnim mogućnostima ali i sposobnošću predviđanja što ju čini samo dodatno korisnom. Naime, nastojat će pogoditi kada treba započeti sljedeći ciklus mjesečnice pri čemu će se dobiti i podsjetnik, a isto vrijedi i za razdoblje ovulacije kao i kada započinje razdoblje mnogima mrskog PMS-a.

Dakako, predviđanje će biti sve preciznije i to onako kako Clue raspolaže sa sve više podataka koje treba uredno unositi; pri tome je unos podataka elegantno riješen što je iznimno važno za ovaj tip aplikacija, a da su stvari dobro osmišljene, svjedoči i činjenica da aplikacija ima više od 11 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika.

Osim toga, Clue može poslužiti i za praćenje drugih stvari kao što su spolni odnosi, pojava bolova, vrste raspoloženja (na raspolaganju je tridesetak kategorija). Tu je i mogućnost postavljanje lozinke kako bi osobni podaci takvima i ostali, a po želji je podatke moguće i backupirati i sinkronizirati s drugim uređajima (u svakom je slučaju potrebno otvoriti korisnički račun).

Osnovna inačica aplikacije je besplatna, no za sve je mogućnosti potrebno plaćati pretplatu za izdanje Plus koja stoji 305 kn godišnje (to je izdanje ujedno moguće besplatno iskušavati sedam dana).