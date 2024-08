Cocktailarium - lijepo osmišljena aplikacija za sve one koji žele naučiti pripremati koktele

OSNOVNI PODACI Naziv Cocktailarium Namjena Kolekcija recepata za koktele Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Cocktailarium je zgodno napravljena aplikacija koja nudi više od stotinjak recepata za najraznovrsnije koktele, ali i praktične i jednostavne vodiče koji su prilagođeni i onima koji dosad nemaju nikakvog iskustva u pripravljanju koktela, a koji će ih podučiti osnovama pripreme koktela (vodiči su popraćeni fotografijama).

Dostupne je recepte vrlo jednostavno pretraživati, a svakako je zgodno to što ih je, uz klasične kriterije, moguće pronaći prema sastojcima, raspoloženju, vrsti čaše u kojoj bi se koktel trebao posluživati, ocjeni drugih korisnika, kategoriji i drugim dostupnim tagovima.

Tu je i opcija My Bar unutar koje je moguće voditi evidenciju pića i sastojaka kojima se već raspolaže, a aplikacija na temelju unesenoga može predložiti koje je sve koktele moguće pripremiti. Osim toga, tu je i mogućnost stvaranja popisa za kupovinu kako bi se znalo što je sve potrebno kupiti za koktel koji se želi pripremiti.

Zanimljiva je i opcija Collections unutar koje je moguće stvarati osobne kolekcije koktela dodajući omiljene koktele, a tu je o mogućnost stvaranja kuriranih kolekcija na temelju već prethodno definiranih tema kao što su By the Pool, Intro to Campari, Tour de Gin i druge.

Mogućnosti i detalja ima još, a da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti sasvim besplatno. Naravno, vjerojatno ni ne moramo posebno isticati kakav utjecaj alkohol ima na zdravlje i da ga se, ako se to već želi, mora konzumirati umjereno i odgovorno.