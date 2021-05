Delta Chat - moderna aplikacija za razmjenu poruka koja se oslanja na e-poštu

Delta Chat na prvi pogled izgleda i radi baš kao klasične aplikacije za razmjenu poruka, no u pozadini se itekako razlikuje od poznatih aplikacija kao što su Whatsapp ili Telegram. Naime, u potpunosti se oslanja na e-poštu što ima određenih prednosti, ali i nedostataka…

OSNOVNI PODACI Naziv Delta Chat Namjena Aplikacija za razmjenu poruka koja se oslanja na e-poštu Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Aplikacija i servisa za razmjenu poruka na pametnim telefonima definitivno ne nedostaje, a dok neke svoje korisnike pokušavaju privući obećanjem da visoko drže do sigurnosti i privatnosti postajući tako zanimljive svima onima kojima je Whatsapp postao mrzak, neke druge se nastoje iz gomile istaknuti originalnim pristupom.

Delta Chat je aplikacija otvorenog koda, što je već samo po sebi određena prednost, koja možda na prvi pogled doista izgleda i radi kao tipična aplikacija za razmjenu poruka, no u pozadini se u potpunosti oslanja na e-poštu (koristi Push-IMAP). To znači da će se poruke zapravo slati kao klasične poruke e-pošte, no ova će ih aplikacija u svojem sučelju prikazivati kao klasičan razgovor.

Prednost je činjenica da poruke ni u jednom trenutku neće proći kroz Delta Chatove poslužitelje budući da je riječ o porukama e-pošte, ali i to da primatelj zapravo ne mora imati Delta Chat da bi se s njime komuniciralo; on će u svoj ulazni pretinac dobiti tipičnu poruku e-pošte na koju može odgovoriti baš kao i na svaku drugu.

Naravno, to ujedno znači i da bi se ova aplikacija koristila, mora se podesiti račun e-pošte koji se misli rabiti, ali to ujedno znači i da ova aplikacija definitivno ne nudi sasvim istu razinu komunikacije kao tipični predstavnici servisa za razmjenu poruka (e-pošti ipak treba nešto vremena da stigne od pošiljatelja do primatelja).

Svejedno, dobro je to što Delta Chat podržava end-to-end šifriranje s time da će poruke biti čitljive i primateljima izvan same aplikacije ako njihov klijent e-pošte podržava enkripcijski standard Autocrypt. Osim toga, poruke će biti sinkronizirane na više uređaja što je također pohvalno, a tu su i neke druge korisne i još pomalo eksperimentalne mogućnosti kao što je podrška za grupne razgovore uz posebno naglašenu sigurnost kroz verificirane grupe. Bilo kako bilo, vrijedi probati.