Točka. Iza. Svake. Riječi. Poruci. Daje. Dublji. Smisao.

“Kupi malo mlijeka”; ova jednostavna i jasna poruka ukazuje nam na to što bismo trebali učiniti, no njen se intenzitet ne može mjeriti s porukom koja glasi: "Kupi. Malo. Mlijeka." Što bi to trebalo značiti; treba li pošiljatelju poruke mlijeko odmah, je li frustriran ili ljut, ili mlijeka nipošto ne treba kupiti puno? Prema novom istraživanju Sveučilišta Binghamton u New Yorku, takozvani tekstizmi poput dodavanja točke nakon svake riječi ili stavljanja svake riječi u vlastiti tekstni oblačić mogu prenijeti emocije i intenzitet.

Primjer teksta s jednim ili više tekstualnih oblačića te poruka bez i s točkama između riječi u poruci Binghamton University

U prethodnim istraživanjima isti su psiholozi istraživali smisao stavljanja točke nakon poruka koje se sastoje od jedne riječi i zaključili da one porukama dodaju značenje. Novi rad u Frontiers in Psychology istražuje dva nova tekstizma u kojima se točke stavljaju iza svake napisane riječi ili kad se svaka riječ stavlja u zasebni tekstualni oblačić. U oba su slučaja ti su tekstizmi kod primatelja podizali emocionalni intenzitet poruka.

Tekstizmi prenose značenje

"Nepravilne interpunkcije i namjerno pogrešno pisanje ponekad se koristi za zamjenu multimodalnih znakova, poput tona glasa i gesta dostupnih u govornom jeziku”, objašnjavaju istraživači. Primatelji poruka te tekstizme često tumače onako kako su i bili namijenjeni, kao da prenose emocije i intenzitet. Naime, oni pretpostavljaju da je odluka o uključivanju tekstizama, poput točke nakon svake riječi ili stavljanja svake riječi u vlastiti tekstualni oblačić, bila namjerna i smislena. Oni vjeruju da su ti tekstizmi uključeni da bi prenijeli značenje.

Prtimjeri komunikacije iskorišteni u studiji koju objavljuje Frontiers in Psychology Binghamton University

“Prisutnost točke nakon svake riječi čitatelji poruka čuli su kao staccato govor. Isto se može reći i za riječima koje se čitaju jedna po jedna u pojedinačnim porukama”, kažu istraživači. ”Pauze u govornom jeziku imaju važne komunikacijske funkcije pa ne iznenađuje da su i tekstopisci pronašli način da u svojim porukama komuniciraju i pauze između riječi.”