Drinkable - omogućuje lagan pronalazak koktela koji se mogu spraviti kod kuće

Riječ je o aplikaciji otvorena koda koja se postavlja kao svojevrsni virtualni mobilni barmen, a omogućuje jednostavno pronalaženje recepta za koktele koje se mogu pripremiti koristeći sastojke koje se već ima kod kuće…

OSNOVNI PODACI Naziv Drinkable Namjena Mobilna kolekcija recepata za koktele Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Alkoholna pića neodvojiv su dio kulture i društvenih zbivanja, no ako se već mora, onda alkohol valja konzumirati vrlo umjereno i odgovorno te, kako to liječnici vole reći, prigodno. Drinkable je nešto starija no i dalje aktualna aplikacija otvorena koda za sve one koji bi povremeno htjeli svojim neplaniranim gostima ponuditi neki od koktela.

Naime, omogućuje da se jednostavno pronađe recept za koktel koji se može pripremiti od sastojaka koje se već ima kod kuće, a istodobno nudi mogućnost i otkrivanja novih alkoholnih koktela, kao i onih bezalkoholnih pregledavanjem jednog od više od 150 recepata.

Čitavu je stvar lako koristiti, a sve što je potrebno učiniti jest unijeti sastojke koje se ima kod kuće, nakon čega će Drinkable ponuditi prikladne recepte s time da će prikazati i one kod kojih nedostaje samo jedan sastojak, a zgodno je i to što može ponuditi i dobru alternativu za sastojak koji nedostaje.

Uz pregledavanje i pretraživanje koktela, Drinkable nudi i opciju za spremanje omiljenih recepata, ocjenjivanje isprobanih pića, tu je i opcija osmišljavanja vlastitih koktela, stvaranja popisa za kupovinu i još pokoja sitnica. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti sasvim besplatno.