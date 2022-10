Eat This Much - praktičan planer jela i generator jelovnika koji pomaže pri zdravoj prehrani

OSNOVNI PODACI Naziv Eat This Much Namjena Planer jela i generator jelovnika Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 509 kn godišnje

Eat This Much je zgodno osmišljen planer jela i jelovnika koji će pripomoći da se objeduje zdravo i da se pripazi na to koliko zapravo jede. Sve što je potrebno jest naznačiti koji je cilj načina prehrane, hranu koju se voli objedovati, dostupan budžet te kako izgleda dnevni raspored obaveza, a aplikacija će generirati cjeloviti plan jela usklađen s unesenim podacima (ako se generirani plan ne dopada, moguće je sve dodatno prilagoditi).

Drugim riječima, ako se želi izgubiti na tjelesnoj težini ili je održati na istoj razini, ova će aplikacija pripomoći da se pridržava pravilne prehrane. Nudi se cijeli niz različitih tipova prehrane i dijeta (paleo, vegetarijanska, mediteranska, keto i tome slično), a moguće je namirnice i recepte filtrirati prema tome sadržavaju li gluten ili prema alergijama.

Zapravo, možda bolje rečeno, Eat This Much se može smatrati svojevrsnim osobnim nutricionistom koji će doista pripomoći u tome da se prehranjuje zdravo i, ono što je još važnije, umjereno i u skladu s ciljem koji se želi postići. Pri tome nudi i druge korisne stvarčice kao što je mogućnost stvaranja popisa za kupovinu, a tu je i mogućnost praćenja što se doista jelo.

Naime, premda aplikacija zapravo doskače klasičnim rješenjima za praćenje unosa kalorija činjenicom da generira prilagođeni jelovnik, pa ako ga se pridržava nije ni potrebno unositi što se sve tijekom dana pojelo, uvijek je moguće da se povremeno neće pridržavati plana, a onda to valja i zabilježiti.

Svejedno, Eat This Much je zgodno napravljen planer jela koji je u besplatnoj varijanti relativno ograničena (no svejedno upotrebljiv), dok za puni obim njegovih mogućnost valja plaćati pretplatu za izdanje Premium što stoji nemalih 509 kn godišnje (ovu je inačicu moguće besplatno iskušavati 14 dana).