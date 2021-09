EnglishScore - besplatna aplikacija za provjeru razine znanja engleskog jezika

Ovo je besplatna aplikacija putem koje se može provjeriti razina znanja engleskog jezika i to polaganjem testa koji će provjeriti znanje gramatike, vještinu slušanja i čitanja engleskog jezika, te poznavanje riječi. Može se dobiti i certifikat kojim se razina znanja dokazuje poslodavcima…

OSNOVNI PODACI Naziv EnglishScore Namjena Provjera razine znanja engleskog jezika Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

British Council je međunarodna organizacija Ujedinjenog Kraljevstva za kulturne i obrazovne veze, a činjenica da upravo ova organizacija stoji iza ove aplikacije, itekako mnogo znači. Budući da je riječ o aplikaciji putem koje je moguće testirati vlastito poznavanje engleskog jezika s time da je razinu znanja moguće potvrditi službenim certifikatom, jasno je zašto može biti korisna onima koji posao traže u zemljama engleskog govornog područja ili samo žele potvrditi osobnu razinu znanja engleskog jezika.

Za početak je potrebno otvoriti korisnički račun, a jednom kada je to napravljeno, može se pristupiti polaganju ispita. Polaganje je besplatno, sam ispit traje između 30 i 40 minuta pri čemu na umu valja imati da se treba dati privola za snimanje jer će pristupnik ispitu biti sniman tijekom čitavog polaganja samoga ispita.

Jednom kada je ispit završen, na uvid će se dobiti rezultati. Dobiva se ocjena između 0 i 599 koji je usklađen s razinama od A1 do C1 prema CEFR skali, a taj se podatak onda može usporediti s rezultatima drugih testova kao što su IELTS, TOEIC i TOEFL. Osim toga, jednom kada je test gotovo, može se kupiti službeni certifikat kojim se svoja razina znanja može potvrditi potencijalnom poslodavcu.

Uz sve to, putem aplikacije je moguće kupiti i tečajeve engleskog jezika i na taj način razinu svojeg znanja dodatno pospješiti. Sama aplikacija je besplatna, no certifikati se moraju platiti (cijene variraju od 8 eura pa sve do 42 eura) baš kao što se dostupni tečajevi moraju plaćati (cijene se također prilično razlikuju).