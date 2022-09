EPIK - sposoban besplatni mobilni editor slika koji će se dopasti i kreativcima

Visoke ocijene u službenim trgovinama te velik broj preuzimanja samo su neki od razloga zašto bi se u moru drugih mobilnih editora slika trebao probati baš ovaj. Ipak, daleko je važnije ono što nudi, a to su solidne mogućnosti zbog čega je, uostalom, i postao tako hvaljen…

OSNOVNI PODACI Naziv EPIK Namjena Solidan mobilni editor slika Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Editiranje slika izravno na pametnim telefonima odavna nije ništa neobično, a upravo za to postoji čitav niz aplikacija među kojima su i one iza koje stoje velikani grafičke industrije. EPIK je na prvi pogled tek još jedan editor slika s očekivanim setom mogućnosti, no jednom kada ga se iskuša, postane jasno da je ipak riječ o editoru koji nudi mnogo.

Uz sve ono što svaki editor slika koji imalo drži do sebe nudi poput klasičnih alata za rezanje, izrezivanje, rotiranje i općenito ugađanja temeljnih parametara slika, tu su i neke dodatne mogućnosti zbog kojih se EPIK svrstava među ponajbolje aplikacije ovoga tipa.

Tako je moguće relativno precizno ugađati boje, tu je i poseban se alata koji se specijaliziraju za retuširanje portreta uz, dok se oni koji se osjećaju kreativno mogu osloniti na niz efekata, virtualnih naljepnica, dodavanja teksta, raznovrsnih digitalnih kistova i drugih dekorativnih stvarčica.

Osim toga, moguće je izrađivati i kolaže, jednostavno uklanjati neželjene objekte s fotografija, uklanjati i promijeniti pozadine, ispravljati nepravilnosti na fotografijama i štošta drugo. Ukratko, EPIK je doista sposoban univerzalni mobilni editor slika koji definitivno ne razočarava. Da bi stvar bila još bolja – posve je besplatan (nema čak ni oglasa).