File Navigator - omogućava automatsko upravljanje datotekama na Androidu

Riječ je o potencijalno korisnoj aplikaciji koja nastoji automatizirati upravljanje datotekama na Androidu i to tako da automatski premješta datoteke na temelju njihova tipa u prethodno definirane mape osiguravajući da sve uvijek bude na ispravnoj lokaciji…

OSNOVNI PODACI Naziv File Navigator Namjena Automatski razvrstava datoteke Android Play Store / F-Droid iOS Nema Cijena Besplatan

Kako su pametni telefoni postali neodvojivim dijelom naše svakodnevice, tako ih se i sve više koristi umjesto računala, a to znači da se pametnim telefonima pohranjuju i raznovrsne datoteke. Na žalost, to ujedno znači i da vrlo brzo može zavladati opći nered u mapama na unutarnjoj memoriji telefona (to je pogotovo evidentno u mapi Downloads).

File Navigator je zgodno osmišljena otvorena koda koja upravo tome želi stati na kraj i to tako da se proces razvrstavanja datoteka automatizira. Naime, nudi da se odaberu specifični tipovi datoteka poput grafičkih formata, video zapisa, audio zapisa, tekstualnih dokumenata, APK-ova, PDF-ova i arhiva, te se onda na temelju toga razvrstaju.

Pritom je samo potrebno definirati mape kamo se želi da datoteke pohrane na temelju njihova tipa, a time se izbjegava potreba da ih prebacuje ručno. Naravno, tu su i notifikacije zahvaljujući kojima će se na vrijeme doznati o novoj datoteci, a pritiskom na obavijest, moguće je brzo odabrati odredišnu mapu za novu datoteku.

Osim toga, u postavkama je moguće namjestiti da se aplikacija automatski pokrene s pokretanjem pametnog telefona, ali i da se onemogući kada je baterija pametnog telefona gotovo ispražnjena. Naravno, tu su i neki drugi detalji i mogućnosti, pa svi oni koji rade s većim brojem datoteka na svojim pametnim telefonima i rado bi ih automatski razvrstavali, ovo je aplikacija koja će im to omogućiti.