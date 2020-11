Firefox Focus - perolaki web preglednik s naglaskom na privatnost

OSNOVNI PODACI Naziv Firefox Focus Namjena Browser koji štiti privatnost Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Privatnost je u ovo moderno digitalno doba u kojemu nas se neprestano nadzire počela sve više biti na cijeni, a samim time nastaje sve više rješenja koja nastoje ponuditi elegantan način da se barem jedan dio privatnosti očuva. Firefox Focus je upravo takvo rješenje. Riječ je zapravo o posebnoj inačici Firefoxa prilično reduciranih mogućnosti, ali koja je sposobna očuvati privatnost tijekom surfanja.

Naime, u stanju je blokirati sve one tipične metode kojima se web stranice danas službe kako bi pratile posjetitelje, pa će se dopasti svima onima kojima je stalo do toga da očuvaju svoju privatnost i spriječe web stranice da ih prate (u bilo koje svrhe). Štoviše, ne samo da će spriječiti različite vrste trackera, nego će blokirati i oglase što je na mobilnim telefonima višestruko korisno jer se tako štedi mobilni internetski promet.

Osim toga, jednom kada surfanje završi, moguće je jednim dodirom izbrisati povijesti surfanja, ukloniti sve kolačiće i moguće snimljene lozinke. Na taj se način kod novog pokretanja uvijek dobiva čist web preglednik bez spremljenih skrivenih podataka kojima se obično web stranice služe za praćenje svojih posjetitelja. Osim toga, moguće je postaviti i drugu tražilicu (npr. DuckDuckGo), onemogućiti snimanje slike zaslona te podesiti da se aplikacija može pokrenuti uz autorizaciju otiskom prsta.

Na umu valja imati i to da Focus prikuplja i šalje anonimne podatke no, ako se to želi spriječiti, samo valja zaviriti u postavke i ručicu pored opcije Send usage data pomaknuti ulijevo. Sve u svemu, Firefox Focus nudi prilično ugodno iskustvo surfanja dok su mu i performanse na solidnoj razini, no ovo je usko specijalizirani web preglednik koji vrijedi koristiti povremeno i treba ga promatrati kao takvog.