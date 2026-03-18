Bulk File Renamer - slijedno preimenovanje datoteka izravno na Android telefonima

Kao što se već prema samom nazivu može zaključiti, riječ je o aplikaciji koja omogućuje da se na vrlo jednostavan način slijedno preimenuju veći broj datoteka izravno na pametnom telefonu uz podršku za hrpicu raznovrsnih kriterija te praktičnih mogućnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv Bulk File Renamer Namjena Omogućuje slijedno preimenovanje datoteka Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 3,43 eur (Premium)

Slijedno preimenovanje većeg broja datoteka na računalima već je odavna sasvim uobičajena radnja, no kako se radna svakodnevice sve više seli na pametne telefone i tablete, tako su i alati koji se specijaliziraju upravo za slijedno preimenovanje datoteka sve potrebniji i na smartfonima. Bulk File Renamer upravo je takva aplikacija.

Sama aplikacija funkcionira otprilike slično kao i brojni slični alati na računalima, a nakon instalacije samo je potrebno odraditi nekoliko jednostavnih konfiguracijskih koraka te aplikaciji dodijeliti odgovarajuće dozvole (odmah je moguće birati između besplatne varijante i inačice Premium).

Jednom kada je to napravljeno, ostaje samo izabrati hoće li se preimenovati individualne datoteke ili se aplikaciji može ukazati na čitavu mapu, te zatim definirati neki od kriterija na temelju kojih će biti formiran novi naziv. Tako je moguće dodavati prefiks ili sufiks, umetati proizvoljan tekst, izbaciti neželjene znakove, dodati numeriranja datekta, umetati datum i vrijeme te slično tome.

Međutim, Bulk File Renamer ide i korak dalje postavljajući se i kao svojevrsni organizator datoteka, pa je na temelju određenih pravila, moguće raditi s datotekama iz više mapa, detektirati duplikate, promijeniti dimenziju slikama te automatski razvrstavati datoteke po vrsti, datumu ili mapi. Da bi stvar bila još bolja, tu je i pretpregled promjena prije nego što se one doista provedu u djelo.

Dakako, mogućnosti i detalja ima još, no treba biti svjestan činjenice da su neke mogućnosti dostupne tek u izdanju Premium koje stoji 3,43 eura, ali i da postoji i ograničenje u besplatnom izdanju, pa je dnevno moguće obrađivati do sto datoteka.