Apple testira 200-megapikselnu kameru za budući iPhone

Dok mobiteli s Androidom već godinama nude 200-megapikselne senzore, Apple još uvijek nije predstavio takav senzor na iPhoneu. No, ako je za vjerovati novim glasinama koje pristižu iz Kine, to bi se uskoro moglo promijeniti.

U objavi na Weibou, kineski analitičar Digital Chat Station navodi da Apple testira senzor od 200 MP za neki od budućih iPhonea. Prema navodno pouzdanim izvorima iz industrije, riječ je o senzoru veličine 1/1,12 inča, što ga općenito svrstava u veće senzore na tržištu mobitela.

Takav senzor već se povezuje s nadolazećim Oppovim flagshipom, modelom Find X9 Ultra, za koji se nagađa da će imati dvije kamere od 200 MP. Apple, međutim, navodno testira isti tip senzora isključivo za glavnu kameru, a ne za telefoto modul.

No, iako se očekuje da će senzor biti komercijalno dostupan tijekom sljedeće godine, to ne znači nužno da će već iduća generacija iPhonea dobiti 200-megapikselnu glavnu kameru.