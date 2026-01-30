GLIT - zgodan mobilni editor slika za nostalgičare i ljubitelje analogne estetike

Riječ je o još jednom mobilnom editoru slika koji će se ponajviše dopasti ljubiteljima analogne fotografije i doba filma, ali i onima koji žele slike obrađivati izravno na svojem pametnom telefonu ne oslanjajući se na bilo kakav servis u oblaku…

Matija Gračanin petak, 30. siječnja 2026. u 06:30
📷 Bug / Copilot
Bug / Copilot
OSNOVNI PODACI
Naziv GLIT
Namjena Primjena mnoštva retro efekata na fotografije
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 18,99 eur godišnje ili 30,99 eura jednokratno (Premium)

GLIT je, kako ga autori sami nazivaju, analogni editor slika koji će se dopasti svima onima koji s izrazitom nostalgijom gledaju na vrijeme 35mm filma te općenito retro fotografije. Naime, nudi sve što je potrebno kako bi se na vrlo jednostavan način simulirao izgled fotografija iz analognog doba, sa svim nesavršenostima i tipičnim detaljima.

Sučelje aplikacije je jednostavno i pregledno, a uređivanje slika započinje odabirom fotografije iz galerije te primjenom jednog od brojnih analognih filtera koji su izravno inspirirani legendarnim emulzijama Kodaka ili Fujija. Nakon što se odabere fotografija iz galerije, moguće je precizno prilagođavati intenzitet efekata, ali i ručno podešavati parametre poput ekspozicije, zasićenosti boja i kontrasta kako bi se postigao željeni ugođaj.

Tu su i efekti poput probijanja svjetlosti, kromatske aberacije, zrnatosti filma, zamućenja rubova i distorzija karakterističnih za jeftine plastične objektive, pa čak i dodavanje ispisa datuma u kutu slike. Sve to omogućuje lako stvaranje vizualno nesavršenih, ali estetski vrlo dojmljivih i karakterističnih fotografija za doba analognog filma.

Naravno, tu je i čitav niz drugih mogućnosti i detalja, a na valja napomenuti i kako se cjelovita obrada odvija izravno na pametnom telefonu što bi moglo biti važno onima koji cijene vlastitu privatnost, dok se efekti primjenjuju u stvarnom vremenu pa je odmah moguće vidjeti konačni rezultat. Osnovna inačica je besplatna no ograničena, ali zato je tu izdanje Premium koje stoji 18,99 eura godišnje ili 30,99 eura jednokratno.



