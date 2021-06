Got Your Nose – provjerite nalikuje li dijete više majci ili ocu

OSNOVNI PODACI Naziv Got Your Nose Namjena Usporedba lica roditelja i djece Android nema iOS App Store Cijena Besplatan

Velika se domaća developerska tvrtka Infinum pretežno bavi razvojem mobilnih aplikacija za klijente, no sada su lansirali i jednu vlastitu autorsku aplikaciju. Njezino je ime Got Your Nose, a svrha joj je korištenjem umjetne inteligencije prepoznati karakteristike lica na fotografijama roditelja i djeteta te odgovoriti na "vječno" pitanje – nalikuje li potomak majci ili ocu.

Aplikacija je dostupna samo za iOS. Nakon instalacije nije se potrebno na nju prijavljivati (logirati), niti joj dati bilo kakve dodatne podatke. Sve što joj treba jest odobren pristup galeriji fotografija, pa zabava može početi. U app treba učitati tri fotografije – po jednu djeteta i svakog od roditelja – pri čemu samo treba paziti da je riječ o kvalitetnim portretnim fotografijama (dakle, lice u prvom planu, dobro vidljivo i fokusirano). Fotografije mogu biti učitane iz postojeće galerije ili ih možete snimiti kamerom izravno iz aplikacije, što znači da možete analizirati ne samo svoje dijete, već svu djecu čije fotografije, i njihovih roditelja, imate na iPhoneu.

Budući da se AI analiza odvija isključivo na uređaju, prilikom prvog pokretanja aplikacije treba pričekati nekoliko trenutaka da se sustav inicira. Dalje je sve glatko i brzo

Svaku fotku ćete brzinski obrezati da na njoj ostane samo portret, upisat ćete pripadajuće ime osobe te pokrenuti analizu. Ona se odvija na uređaju, pa stvar radi i offline, a privatnost je potpuno zaštićena jer se slike ne šalju nikamo izvan mobitela. Za samo nekoliko trenutaka dobit ćete rezultate u postocima za nos, oči i lice – tj. koja karakteristika više "naginje" majci a koja ocu. Što kvalitetnije fotografije učitate, dobit ćete i preciznije rezultate, koje potom možete lako podijeliti s prijateljima na društvenim mrežama.

Primjeri rezultata koje smo dobili za djecu na kojoj smo testirali aplikaciju

Stvar funkcionira fluidno i bez ikakvih "gimmicka" – aplikacija savršeno radi ono, i samo ono za što je namijenjena. Tako vas u zabavnim usporedbama lica neće ometati ni reklame niti bilo kakve suvišne funkcije. Animacije i grafičko sučelje su, k tome, vrlo simpatični i razigrani, te nadasve intuitivni. Probajte, ništa vas ne košta…