Računalo koje stane u vlakno odjeće, perivo u perilici

Kineski inženjeri najavljuju novu eru u kojoj će elektronika biti nevidljivo utkana u našu svakodnevnu odjeću

Mladen Smrekar četvrtak, 4. rujna 2025. u 09:48
Svako vlakno integrira četiri senzora, mikrokontroler za obradu podataka, dva komunikacijska modula za bežični prijenos i uređaje za upravljanje energijom 📷 Freepik
Kineski inženjeri uspjeli su integrirati računalne funkcije unutar jedne jedine niti tkanine. Oni su u časopisu Nano-Micro Letters predstavili pametno vlakno koje u sebi spaja osam različitih uređaja, a može ga se i prati u perilici rublja, bez gubitka funkcionalnosti.

Četiri senzora u jednoj dlaci

Svako vlakno integrira četiri senzora: fotodetektor, temperaturni senzor, akcelerometar i fotopletizmogram (PPG) senzor koji mjeri puls preko apsorpcije svjetla kože. Vlakno sadrži i mikrokontroler za obradu podataka, dva komunikacijska modula za bežični prijenos i uređaje za upravljanje energijom koji omogućavaju dugotrajan i stabilan rad bez vanjskog izvora napajanja tijekom korištenja.

Nova vlakna omogućavaju pametnoj odjeći ili uređajima veću točnost zbog očitavanja s više točaka i interakcije u stvarnom vremenu između računala i čovjeka 📷 Qianyi Cheng, Jianfeng Li, Qichong Zhang
Ova tehnologija omogućava da jedno vlakno ne samo prikuplja podatke o fiziološkim parametrima, već ih i obrađuje te pohranjuje ili prenosi u stvarnom vremenu. Tako je uklonjena potreba za zasebnim, često nespretnim uređajima poput pametnih satova ili narukvica. Rezultat je potpuno integrirana pametna odjeća, u kojoj su računalne funkcije zadane unutar samog materijala.

Distribuirana računalna mreža

Budućnost ove tehnologije nalazi se u ispreplitanju velikog broja takvih vlakana u kohezivne mreže unutar tkanine, čime bi se stvorila distribuirana računalna mreža utkana u odjevni predmet, objašnjavaju istraživači Sveučilišta Jiaotong i Suzhou instituta za nanotehnologiju i nanobioniku.

Odjeća s utkanim računalom mogla bi kontinuirano pratiti nečije zdravlje, fizičku aktivnost ili sigurnost 📷 Qianyi Cheng, Jianfeng Li, Qichong Zhang
Takva odjeća mogla bi, kažu, kontinuirano pratiti zdravlje, fizičku aktivnost ili sigurnost korisnika, idealno za sportaše i medicinsku njegu, a koristi bi od toga mogle imati i vojna industrija i razne sofisticirane tehnologije.



Kupi