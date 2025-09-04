Računalo koje stane u vlakno odjeće, perivo u perilici

Kineski inženjeri najavljuju novu eru u kojoj će elektronika biti nevidljivo utkana u našu svakodnevnu odjeću

Kineski inženjeri uspjeli su integrirati računalne funkcije unutar jedne jedine niti tkanine. Oni su u časopisu Nano-Micro Letters predstavili pametno vlakno koje u sebi spaja osam različitih uređaja, a može ga se i prati u perilici rublja, bez gubitka funkcionalnosti.

Četiri senzora u jednoj dlaci

Svako vlakno integrira četiri senzora: fotodetektor, temperaturni senzor, akcelerometar i fotopletizmogram (PPG) senzor koji mjeri puls preko apsorpcije svjetla kože. Vlakno sadrži i mikrokontroler za obradu podataka, dva komunikacijska modula za bežični prijenos i uređaje za upravljanje energijom koji omogućavaju dugotrajan i stabilan rad bez vanjskog izvora napajanja tijekom korištenja.

Nova vlakna omogućavaju pametnoj odjeći ili uređajima veću točnost zbog očitavanja s više točaka i interakcije u stvarnom vremenu između računala i čovjeka Qianyi Cheng, Jianfeng Li, Qichong Zhang

Ova tehnologija omogućava da jedno vlakno ne samo prikuplja podatke o fiziološkim parametrima, već ih i obrađuje te pohranjuje ili prenosi u stvarnom vremenu. Tako je uklonjena potreba za zasebnim, često nespretnim uređajima poput pametnih satova ili narukvica. Rezultat je potpuno integrirana pametna odjeća, u kojoj su računalne funkcije zadane unutar samog materijala.

Distribuirana računalna mreža

Budućnost ove tehnologije nalazi se u ispreplitanju velikog broja takvih vlakana u kohezivne mreže unutar tkanine, čime bi se stvorila distribuirana računalna mreža utkana u odjevni predmet, objašnjavaju istraživači Sveučilišta Jiaotong i Suzhou instituta za nanotehnologiju i nanobioniku.

Odjeća s utkanim računalom mogla bi kontinuirano pratiti nečije zdravlje, fizičku aktivnost ili sigurnost Qianyi Cheng, Jianfeng Li, Qichong Zhang

Takva odjeća mogla bi, kažu, kontinuirano pratiti zdravlje, fizičku aktivnost ili sigurnost korisnika, idealno za sportaše i medicinsku njegu, a koristi bi od toga mogle imati i vojna industrija i razne sofisticirane tehnologije.