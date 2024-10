HNS Semafor - aplikacija HNS-a za praćenje rezultata svih nogometnih natjecanja u Hrvatskoj

OSNOVNI PODACI Naziv HNS Semafor Namjena Aplikacija HNS-a za praćenje domaćeg nogometa Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Oni koji se smatraju istinskim i strastvenim ljubiteljima domaćeg nogometa, s HNS-ovom aplikacijom Semafor koja je nedavno predstavljena, konačno će doći na svojem. Naime, riječ je o aplikaciji koja omogućava da se u svakome trenutku prate rezultati praktično svih nogometnih natjecanja u Hrvatskoj.

Konkretnije, sve ono što se zabilježi u HNS-ovom sustavu COMET (riječ je o sustavu za vođenje natjecanja pod okriljem HNS-a), može se pronaći i u aplikaciji, a to znači da je moguće dobiti uvid u praktično svaku utakmicu; od SuperSport HNL-a do najmlađih kategorija, od nacionalnih natjecanja do onih lokalnih, od muškog nogometa preko ženskog pa sve do futsala.

Štoviše, aplikacije je omogućeno praćenje omiljenih momčadi, igrače ili utakmice, provjeravati njihove pojedinačne profile, ali i primati obavijesti kad god se neki događaj utakmice povezan s onime što se prati doista i dogodi.

Zapravo, doista je iznenađujuće koliko je informacija dostupno putem aplikacije; početne postave momčadi, zamjene, trenere i službene osobe momčadi, kronološki vremenski slijed događaja na utakmici, dodatne informacije o utakmicama, rezultate utakmica, statistiku natjecanja u što su uključeni najbolji strijelci, asistencije, žuti i crveni kartoni s opcijom filtriranje po momčadi.

Tu je i mnoštvo informacija o igračima, prikaz karte svih odigranih utakmica, a tu je i posebna mogućnost praćenja utakmica u načinu rada u stvarnom vremenu te još doista mnogo toga. U svakom slučaju, svi oni koji prate domaći nogomet, ovo je aplikacija koju će definitivno željeti imati na svojem pametnom telefonu.