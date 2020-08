IFTTT - sasvim jednostavna automatizacija servisa i uređaja

OSNOVNI PODACI Naziv IFTTT Namjena Automatizacija zadataka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatno

IFTTT je zapravo skraćenica od if this, then that, a upravo to prilično jasno opisuje čemu je ovaj servis i aplikacija zapravo namijenjena. S poplavom brojnih internetskih servisa i raznovrsnih uređaja za pametni dom kao i sve većih mogućnosti pametnih telefona, postalo je prilično teško svime upravljati s jednoga mjesta, a kamoli ih i automatizirati. Srećom, upravo je tu IFTTT.

Njegova ključna prednost ne nalazi se samo u činjenici da je namijenjen automatizaciji, nego upravo u tome što omogućava povezivanje međusobno inače nepovezanih servisa. Primjerice, tko ima kod kuće pametnu rasvjetu kao što je Philips Hue, s IFTTT-om će u tren oka moći namjestiti da žarulja zasvijetli određenom bojom svaki put kad se objavi komentar na omiljenom blogu. Ili na Facebooku.

Možda se želi automatski slati obavijesti na Slack, uključivati svjetla pri zalasku sunca ili ih isključivati pri izlasku sunca, automatski poslati poruku nekome kad se krene prema kući, dobiti obavijest o tome da je uključen klimatizacijski uređaj i štošta drugo. Sve je to samo djelić onoga što ovaj servis omogućava.

IFTTT podržava doista velik broj servisa i uređaja pa je na raspolaganju velik broj uvjeta i radnji, a sve to čini ovu aplikaciju jednom do onih koje obavezno valja imati na svojem pametnom telefonu.