Inkhunter - idealna aplikacija za one koji razmišljaju o tome da se tetoviraju

Riječ je o zanimljivoj aplikaciji za pametne telefone koja koristi proširenu stvarnost i to sve kako bi, onima koji razmišljaju o tome da se tetoviraju, omogućila da na zabavan i atraktivan način provjere kako bi neka tetovaža na njima izgledala…

OSNOVNI PODACI Naziv Inkhunter Namjena AR aplikacija za prikaz tetovaža Android Google Play iOS App store Cijena Besplatan

Inkhunter je odlična aplikacija koja će dobro doći svima onima koji namjeravaju svoju kožu ukrasiti tetovažom, no prije nego što to doista i učine, vrlo bi rado doznali kako bi željena tetovaža doista i izgledala, pa bilo to i virtualno.

Kako bi to omogućio, oslanja se na proširenu stvarnost, a samu je aplikaciju prilično jednostavno koristiti. Sve što je potrebno učiniti jest na ruci, nozi ili gdje se tetovaža već želi smjestiti, nacrta poseban uglati smješkić (idealno crnom bojom), uperiti kameru pametnog telefona prema smješkiću i izabrana će se tetovaža ubrzo pojaviti.

Tetovaže je moguće birati iz prilično bogate galerije, a u svakome je trenutku moguće učitati i vlastitu tetovažu ili putem aplikacije napraviti tekstualnu tetovažu (nudi čitav niz raznovrsnih fontova). Prikaz virtualne tetovaže kroz proširenu stvarno je moguće snimiti i podijeliti s drugima putem popularnih društvenih mreža.

Aplikacija ne nudi mnogo dodatnih mogućnosti niti se baš redovno nadograđuje, no moguće je prebacivati se između prednje i stražnje kamere na pametnom telefonu, promijeniti razlučivost, a jedna od njezinih ključnih vrijednosti upravo je i bogata galerija tetovaža pa sama aplikacija može poslužiti i za inspiraciju. Da bi stvar bila još bolja, sve je posve besplatno.