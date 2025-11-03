ISS Detector Satellite Tracker - praćenje pozicije Međunarodne svemirske postaje

Nedavno se obilježilo punih 25 godina neprekidne prisutnosti ljudi na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), a ovo je aplikacija koja će se dopasti astronomima i svima koji vole proučavati svemir. Naime, omogućava praćenje točne pozicije ISS-a, ali nudi i druge mogućnosti…

Matija Gračanin ponedjeljak, 3. studenog 2025. u 06:20
OSNOVNI PODACI
Naziv ISS Detector Satellite Tracker
Namjena Praćenje pozicije ISS-a i drugih nebeskih objekata
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / od 3,99 eur

Već je prošlo punih 25 godina otkad je Međunarodna svemirska postaja primila prvu posadu te je otad neprekidno nastanjena, a premda će ova postaja biti poslana u mirovinu, planirano je da će operativna biti još punih pet godina, pa aplikacija kao što je ISS Detector Satellite Tracker i dalje ostaje vrlo aktualna.

Kao što se može zaključiti već prema samom nazivu, riječ je o aplikaciji koja se specijalizira za praćenje i lociranje ISS-a, dok je njezina ključna mogućnost zapravo opcija da automatski pošalje obavijest nekoliko minuta prije nego što se Međunarodna svemirska postaja pojavi iznad horizonta na lokaciji korisnika.

Osim što u pravom trenutku može poslati obavijest o prolasku ISS-a, tu je i pregled vremenskih uvjeta kako bi se moglo dobro planirati promatranje noćnog neba. Doduše, aplikacija se ne ograničava samo na ISS, nego nudi i mogućnost praćenja satelita Hubble kao i svemirske postaje Tiangong, a tu su i podrške za dodatna proširenja.

Za korištenje proširenja mora se platiti (ili se aktiviraju tako da se pogleda oglas), a među njima se nalazi praćenje pozicije Starlinkovih satelita, drugih slavnih objekata, zatim praćenje kometa i planeta, pa čak i amaterskih radijskih satelita. Dakako, tu je i cjeloviti paket koji aktivira sva proširenja za 6,99 eura jednokratno.

 



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi