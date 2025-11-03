ISS Detector Satellite Tracker - praćenje pozicije Međunarodne svemirske postaje

Nedavno se obilježilo punih 25 godina neprekidne prisutnosti ljudi na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), a ovo je aplikacija koja će se dopasti astronomima i svima koji vole proučavati svemir. Naime, omogućava praćenje točne pozicije ISS-a, ali nudi i druge mogućnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv ISS Detector Satellite Tracker Namjena Praćenje pozicije ISS-a i drugih nebeskih objekata Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / od 3,99 eur

Već je prošlo punih 25 godina otkad je Međunarodna svemirska postaja primila prvu posadu te je otad neprekidno nastanjena, a premda će ova postaja biti poslana u mirovinu, planirano je da će operativna biti još punih pet godina, pa aplikacija kao što je ISS Detector Satellite Tracker i dalje ostaje vrlo aktualna.

Kao što se može zaključiti već prema samom nazivu, riječ je o aplikaciji koja se specijalizira za praćenje i lociranje ISS-a, dok je njezina ključna mogućnost zapravo opcija da automatski pošalje obavijest nekoliko minuta prije nego što se Međunarodna svemirska postaja pojavi iznad horizonta na lokaciji korisnika.

Osim što u pravom trenutku može poslati obavijest o prolasku ISS-a, tu je i pregled vremenskih uvjeta kako bi se moglo dobro planirati promatranje noćnog neba. Doduše, aplikacija se ne ograničava samo na ISS, nego nudi i mogućnost praćenja satelita Hubble kao i svemirske postaje Tiangong, a tu su i podrške za dodatna proširenja.

Za korištenje proširenja mora se platiti (ili se aktiviraju tako da se pogleda oglas), a među njima se nalazi praćenje pozicije Starlinkovih satelita, drugih slavnih objekata, zatim praćenje kometa i planeta, pa čak i amaterskih radijskih satelita. Dakako, tu je i cjeloviti paket koji aktivira sva proširenja za 6,99 eura jednokratno.