Key Mapper - remapiranje hardverskih gumba na Android pametnim telefonima

OSNOVNI PODACI Naziv Key Mapper Namjena Remapiranje hardverskih tipki na smartfonu Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Jedna od ključnih prednosti Androida svakako je činjenica da nudi relativno visoku razinu fleksibilnosti te omogućava da se prilagode različiti aspekti samoga sustava. Premda se to većinom odnosi na promjene u sučelju, ne znači da se ne mogu prilagođavati i drugi aspekti.

Dobar primjer za to je ono što omogućuje upravo ova aplikacija otvorena koda. Name, Key Mapper, kao što se može zaključiti prema njezinom nazivu, omogućava da se relativno bezbolno remapiraju hardverske tipke (s nekoliko izuzetaka) i da im se promijeni zadana funkcionalnost.

Sve počinje tako da se aplikaciji daju potrebne dozvole (to će se napraviti odmah po prvom pokretanju), a jednom kada je to učinjeno, najbolje je pogledati kratki vodič kako bi se upoznalo sa svim mogućnostima i ograničenjima same aplikacije što će sama aplikacija i sugerirati. Nakon toga se mogu početi dodavati definicije za remapiranje gumba.

Za to valja pritisnuti gumb koji se želi remaptirati (ili kombinaciju gumba), zatim se izabere modifikator (kratki pritisak, dulji pritisak ili dvostruki pritisak), a onda se definira jedna od dostupnih akcija (tu doista ima štošta dok za neke mogućnosti treba imati i rootan telefon) te se dodaju određena ograničenja (ako se to želi) i definiraju dodatne opcije. Aplikacija se može koristiti besplatno, no autor je otvoren za donacije.