Linkzary - besplatna aplikacija za jednostavno upravljanje bookmarcima

OSNOVNI PODACI Naziv Linkzary Namjena Mobilni upravitelj bookmarcima Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / od 0,89 eura do 25,99 eura (donacije)

U doba hiperprodukcije sadržaja sve je manje vremena da ga se konzumira upravo u onome trenutku kada ga se pronašlo, a tu u pomoć uskaču aplikacije kao što je Linkzary. Naime, riječ je zapravo o relativno klasičnom mobilnom alatu koji se specijalizira za prikupljanje, organiziranje i kategorizaciju poveznica ili, jednostavno rečeno, upravitelju bookmarka.

Njegova je ključna prednost činjenica da naglašava jednostavnost, ali istodobno nudi praktične mogućnosti. Samu je aplikaciju vrlo jednostavno koristiti, a osim što je moguće poveznice unositi ručno, isto je moguće napraviti i iz drugih aplikacija tako da se poveznica jednostavno podijeli.

Zgodno je to što je u aplikaciju moguće pohraniti poveznice do bilo čega, klasičnih članaka, video zapisa, dokumenata i slično, a jednako je tako korisno i to što se poveznicama mogu dodavati ključne riječi i osobne bilješke, a tu je i mogućnost stvaranja kolekcija čime se omogućava grupiranje tematski povezanih bookmarka.

Osim toga, svaka spremljena poveznica može imati vlastitu naslovnu sliku i opis, tu je i mogućnost pretraživanja, a zgodno je i to što je sve moguće izvoziti ili uvoziti, što znači da je moguće napraviti pričuvnu kopiju čitavog osobnog digitalnog repozitorija sadržaja. Aplikacija je besplatna, no autor prihvaća donacije od 0,89 eura pa sve do 25,99 eura.