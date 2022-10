Marvel Unlimited - obavezna aplikacija za sve ljubitelje Marvelovih stripova

OSNOVNI PODACI Naziv Marvel Unlimited Namjena Marvelova pretplatna platforma s digitalnim stripovima Android Play Store iOS App Store Cijena 85 kn mjesečno

Ovoga slavnoga izdavača stripova nije potrebno posebno predstavljati, a oni koji uživaju pratiti priče sa svojim omiljenim linkovima i superherojima unutar Marvelovog svemira, s ovom će aplikacijom, koja omogućava nesmetano čitanje više od 30 tisuća digitalnih naslova, konačno doći na svoje.

Naravno, nije riječ o besplatnoj usluzi, nego o onoj za koju je potrebno plaćati preplatu i to onu koja stoji 85 kn mjesečno (ako se izabere mjesečno plaćanje), no dobro je to što je Marvel Unlimited dostupan i nama (s time da si neke dodatne pogodnosti dostupne samo za korisnike iz SAD-a).

Sve počinje otvaranjem korisničkog računa (ili prijavom postojećeg), a onda valja odmah započeti probni period od sedam dana pri čemu je potrebno unijeti i broj kreditne kartice. Dakako, pretplatu je moguće prekinuti u bilo kojem trenutku i na taj način dobiti besplatan pristup bogatoj kolekciji digitalnih stripova na sedam dana.

Nakon toga, valja označiti omiljene likove, a onda će se odmah dobiti i personalizirani pregled stripova i izdanja koje vrijedi pratiti i čitati (kasnije se mogu pronalaziti i stripovi upravo prema likovima). Čitavu je kolekciju moguće i pretraživati, dodavati serijale u favorite, tu su i posebni vodiči za čitanje, sve se uredno sinkronizira pa je lako moguće prebacivati se između uređaja, a stripove je moguće čitati i offline.

Stripovi se dodaju svaki tjedan i to se odnosi i na starija izdanja kao i na ona sasvim nova, a sama ugoda čitanja stripova je prihvatljiva (tu je i opcija čitanje okvir po okvir stripa), premda se ne može reći da aplikacija nudi neke posebno napredne mogućnost. Svejedno, ovo i dalje ostaje možda i najbolji izbor digitalnih Marvelovih stripova koji bi istinski ljubitelji njihovih izdanja svakako trebali barem iskušati.