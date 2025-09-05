Material Player - video reproduktor koji se nameće kao alternative etabliranim rješenjima
Konkurencija među mobilnim reproduktorima prilično je žestoka, a Material Player se pokušava nametnuti kao moćna alternativa dobro poznatim i etabliranim imenima. Kombinacijom minimalističkog sučelja, sasvim solidnih mogućnosti i cijenom - u tome i uspijeva…
|Naziv
|Material Player
|Namjena
|Moderan video reproduktor za Android telefone
|Android
|Google Play
|iOS
|Nema
|Cijena
|Besplatan
Material Player solidno je opremljen video reproduktor za Android koji se nameće kao moderna i vizualno privlačna alternativa već etabliranim rješenjima poput MX Playera ili VLC-a, a jedna od njegovih ključnih prednosti nalazi se u činjenici da naglašava visoku razinu gledanja video sadržaja i to bez oglasa i nepotrebnih dodataka.
Izdvaja se intuitivnim i fluidnim sučeljem koje je utemeljeno na smjernicama Material You Designa (nudi i AMOLED temu), no ono što je još važnije, nudi vrlo izdašnu podršku za video formate pri čemu podržava i Dolby Vision i Dolby Atmos što će nekima sigurno biti vrlo zanimljivo, a tu je i hardverska akceleracija.
Upravljanje samom reprodukcijom, prilagođavanje glasnoće ili svjetline zaslona moguće je jednostavno izvoditi putem gesti (njih je u postavkama moguće uključivati ili isključivati), tu je i podrška za napredne audio kodeke kao što je EAC3, a tu je i mogućnost reprodukcije video zapisa u pozadini ili u plutajućem prozoru, podrška za sliku u slici te drugo.
Podrška za titlove je sasvim solidna (moguće je jednostavno podešavati izgleda slova), a zgodno je riješeno i upravljanje video zapisima. S jedne je strane moguće pregledavati i pretraživati strukturu mapa na unutarnjoj memoriji, a s druge stane će Material Player jednostavno prikazivati sve video datoteke. Naravno, mogućnosti ima još, a da bi stvar bila još bolja, sve je besplatno.