mJadrolinija – nova aplikacija zamijenit će postojeću za digitalno iskustvo putovanja brodom

Jadrolinija je lansirala novu mobilnu aplikaciju koja putnicima donosi moderan dizajn, dodatne funkcionalnosti i još jednostavniju online kupovinu putnih karata

Osnovni podaci Naziv mJadrolinija Namjena Nova aplikacija domaćeg brodara Jadrolinije Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

U sličnom potezu kakav su nedavno povukle Hrvatske željeznice, domaći brodarski prijevoznik Jadrolinija također svoju postojeću mobilnu aplikaciju mijenja potpuno novom. To znači da korisnici već sada mogu deaktivirati staru aplikaciju Jadrolinija i preuzeti novu – mJadrolinija. Ona, kako navode iz brodarske kompanije, pruža brže, jednostavnije i potpuno digitalno iskustvo putovanja.

Nova aplikacija razvijena je kako bi odgovorila na potrebe sve većeg broja korisnika koji svoje putovanje planiraju i realiziraju putem digitalnih kanala, uz poseban fokus na potpuno novi, moderan dizajn i unaprijeđeno korisničko iskustvo. Nove funkcionalnosti omogućuju manje koraka u procesu kupovine karte, uključujući spremanje podataka o vozilu, pohranu platne kartice te sigurno čuvanje svih korisničkih iskaznica.

Stara aplikacija, pak, bit će u potpunosti ugašena 22. prosinca te više neće biti funkcionalna. Svi putnici, dakle, koji u narednim danima žele neometano koristiti digitalne usluge Jadrolinije, morali bi na vrijeme instalirati novu aplikaciju i ukloniti staru verziju sa svojih mobilnih uređaja.