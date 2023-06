Morse Mania – sve što je potrebno kako bi se kroz igru naučila Morseova abeceda

OSNOVNI PODACI Naziv Morse Mania Namjena Aplikacija uz koju je kroz igru moguće naučiti Morseovu abecedu Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 4,78 eur (Beginners Bundle), 10,49 eur (Pro Bundle)

Morseova abeceda je nastala sredinom 1830-ih godina i prvotno je kreirana za potrebe električnog telegrafa, a zapravo je riječ o skupini simbola koja se koristi u telegrafiji. Konkretnije, kodiraju se slova latinične abecede, brojevi i posebni znakovi u kombinacije kratkih i dugih signala, a malo tko danas ne zna Morseovom abecedom odaslati SOS (Save our souls).

Međutim, oni koji bi voljeli naučiti više od slanja ovoga poznatog poziva upomoć, to će moći učiniti s aplikacijom baš kao što je Morse Mania. Riječ je o zabavno osmišljenoj aplikaciji koja kroz igru podučava Morseovu abecedu počevši od vrlo jednostavnih zadataka pa sve do vrlo složenih.

Štoviše, Morse Mania nudi gotovo tristo razina, baš kao u kakvoj igri, uz koje će se u potpunosti ovladati Morseovom abecedom te odašiljati podjednako jednostavne riječi kao i cjelovite rečenice. Tu je i popis više od sedamdesetak najpoznatijih kratica te skraćenih signala koji se uobičajeno koriste upravo pri komunikaciji Morseovom abecedom, a koje itekako vrijedi savladati.

Sve počinje vrlo jednostavno, tu je i posebno prilagođena tipkovnica, a zgodno je i to što je moguće birati i između pet načina prikaza same abecede (zvuk, vizualni prikaz, kombinacija tona i vizualnog prikaza, bljeskalica i vibracija). Tu su i druge mogućnosti kao što je rječnik Morseove abecede te mogućnost podešavanja niza parametara i konfiguraciji.

Osnovno izdanje aplikacije je besplatno no ograničeno, a kako bi se došlo do dodatnih mogućnosti, potrebno je kupiti ili Beginners Bundle koji stoji 4,78 eura ili još opremljeniji Pro Bundle koji stoji 10,49 eura. Bilo kako bilo, s ovom će aplikacijom ili, bolje rečeno igrom, svatko tko to želi, relativno brzo ovladati Morseovom abecedom.