Nearby Sharing Windows - omogućava korištenje značajke Nearby Sharing u Windowsima

OSNOVNI PODACI Naziv Nearby Sharing Windows Namjena Omogućava korištenje značajke Nearby Sharing u Windowsima Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Nearby Sharing je praktična mogućnost koja omogućava jednostavno dijeljenje datoteka i poveznica na web mjesta te drugog sadržaja pomoću Bluetootha ili bežične mreže između računala s Windowsima 10 ili 11, dok je Nearby Sharing Windows aplikacija koja, vjerojatno pogađate, omogućava djelomično korištenje upravo te značajke na Android telefonima.

Na umu valja imati da aplikacija zasad može samo slati datoteke na računala, a ne može ih primati, premda je autor aplikacije najavio da će i to u budućnosti biti podržano. Čitava stvar radi prilično jednostavno; na računalu treba omogućiti Nearby Sharing, a onda na pametnom telefonu putem aplikacije poslati datoteku.

To će se najlakše učiniti tako da se otvore postavke u Windowsima (pritisne se kombinacija tipki Win+R i zatim se upiše ms-settings:crossdevice) te se zatim uključi mogućnost Nearby Sharing (treba se pobrinuti i da bude uključen Bluetooth i na telefonu i na računalu). Nakon toga se u aplikaciji samo dodirne gumb Send, izabere datoteka koja se želi poslati, dodirne ikona računala koja će automatski biti detektirana te se na računalu samo odobri primitak datoteke.

Aplikacija, manje ili više, radi dobro, no kako je riječ o projektu koji se još razvija, povremeno se događaju određeni problemi pa to svakako valja imati na umu. Ipak, oni koji žele koristiti značajku Nearby Sharing ugrađenu u Windowsima zajedno sa svojim Android telefonom, ovo je možda i najbolji način da to učine.