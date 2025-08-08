OffChess - rješavanje zagonetki u šahu dopast će se i početnicima i znalcima

Riječ je o edukativnoj šahovskoj aplikaciji koja se specijalizira za rješavanje više od stotinjak tisuća šahovskih zagonetki i zadataka, a koje će se podjednako dopasti šahovskim znalcima, ali i onima koji tek počinju brusiti šahovske vještine…

OffChess je aplikacija namijenjena svim ljubiteljima šaha no kojoj primarna svrha nije igranja šaha, bilo protiv računala ili živih protivnika, nego usavršavanje šahovskih vještina i intuicije kroz analizu pozicija i stanja na šahovskoj ploči te pronalaženje najboljih mogućih poteza i rješavanja više od stotinjak tisuća zagonetki.

Prednost joj je činjenica da je zamišljena za potpuno izvanmrežni rad, ali i to što su zagonetke preuzete iz stvarnih partija pa se OffChess doista nameće kao možda i jedna od nezaobilaznih aplikacija za sve šahovske entuzijaste ili one koji će to tek postati.

Aplikacija nudi različite modalitete rada (ili vrsta zagonetki) pa se tako moguće usredotočiti na matiranje u jednom ili do četiri poteza, vježbati različita poznata otvaranja, brusiti različite taktike, a svakako je zgodno i to što je moguće podešavati razinu težine, ili prepustiti aplikaciji da se automatski prilagođava onako kako se napreduje.

Kad se zapne tu su savjeti koji bi potez trebalo odigrati, zatim je tu mogućnost prilagođavanja izgleda virtualne šahovske ploče, a za one koji OffChess neće koristiti za razbijanje dosade i razbibrigu, tu su i korisne statistike kako bi se pratio napredak. Ukratko, ovo je odlična aplikacija za sve one koji vole šah, bilo da su početnici ili već iskusni igrači.