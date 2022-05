Orbot - najlakši način za korištenje TOR mreže na pametnim telefonima

OSNOVNI PODACI Naziv Orbot Namjena Korištenje mreže TOR na smartfonima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Tor ili The Onion Router dobro je poznata mreža anonimnosti koja omogućuje vrlo visoku (no ne i stopostotnu) razinu anonimnosti pri korištenju Interneta. Većina će se za Tor osloniti na njegov službeni web preglednik (Tor Browser), no postoje i alternativna rješenja koja korištenje ove mreže i blagodati koje ona pruža čini jednostavnom i praktičnom.

Orbot je jedno takvo rješenje. Riječ je o aplikaciji otvorenog koda koja se s jedne strane postavlja kao proxy, a s druge strane kao VPN poslužitelj kako bi omogućio zbilja jednostavno korištenje mreže Tor na pametnim telefonima. Pri svemu tome se Tor može koristiti na razini čitavog smartfona ili na razini individualnih aplikacija.

Doduše, odluči li se za potonje pri čemu će se Orbot zapravo postaviti kao VPN, neće biti osigurana anonimnost, ali će se svejedno moći prolaziti kroz restrikcije nametnute vatrozidom. Osim toga, Orbot nudi podršku i za mosne poslužitelje što je korisno onda kada mobilna mreža aktivno blokira pristup Toru, a svakako je zgodna opcija da se Orbot postavi kao proxy na svim sučeljima na pametnom telefonu i omogući da se drugi uređaji koji pristupaju Internetu putem njega zapravo koriste Tor.

Premda se u postavkama može upravljati čitavim nizom parametara, u suštini je aplikaciju vrlo lako koristiti i u dobrom dijelu slučajeva nije potrebno izvoditi posebne konfiguracijske korake, ali na umu valja imati da na nekim pametnim telefonima (Samsung) određene aplikacije već slušaju na istom portu koji koristi i sam Orbot (9050) pa taj port valja promijeniti.

Bilo kako bilo, svi oni koji žele na jednostavan način koristiti sve one blagodati koje pruža mreža Tor i to izravno na svojem pametnom telefonu, Orbot je možda i najbolje besplatno rješenje koje će upravo to i omogućiti.