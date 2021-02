Peludna prognoza - obvezna oprema za one koji pate od alergije

Riječ je o aplikaciji koja donosi informacije o koncentraciji peluda pojedinih alergenih biljaka i peludnu prognozu za sljedeća dva dana i to za sve gradove u Hrvatskoj koji izvode mjerenja. Ukratko, ovo je praktična aplikacija za sve one koji pate od alergija…

OSNOVNI PODACI Naziv Peludna prognoza Namjena Aplikacija koja prikazuje preludnu prognozu Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Vrijeme kada je zrak mahom ispunjen nezgodnim alergenima još nije u punom zamahu i neće biti još neko vrijeme, no to se doba ozbiljna približava, a to znači muke za sve one koji svake godine upravo imaju s time problema.

Kako bi se lakše podnijelo ili izbjeglo sve one nedaće koje alergije nose sa sobom, uputno je pri ruci imati ovu aplikaciju. Naime, riječ je o vizualno zgodnoj osmišljenoj aplikaciji koja nudi peludne prognoze za niz gradova diljem Hrvatske ili prema geografskom položaju, što će korisno biti svima onima čiji grad se ne nalazi u popisu gradova koji vrše mjerenja.

Aplikacija nudi procjene razine peludi čime omogućava lakše planiranje dnevnih aktivnosti svima koji pate od alergije, a tu je i peludni kalendar koji po gradovima prikazuje u koje doba godine prevladava koja biljka. Primjerice, na srednjem Jadranu sada je umjereno prisutna pelud čempresa što nekima već sada može stvarati probleme.

Osim toga, tu je i abeceda alergenata koja donosi popis najčešćih alergenih biljaka. Broj gradova nije pretjerano velik i trenutno ih ima 23, a sama aplikacija ne zna automatski detektirati trenutačnu lokaciju korisnika i odrediti u kojemu je gradu. No to ujedno znači i da ne prati lokaciju korisnika. Bilo kako bilo, svi oni koji pate od alergija, ovu bi aplikaciju trebali imati na pametnom telefonu.