Physics Toolbox Suite - prikaz podataka prikupljenih sa senzora u stvarnom vremenu

Pametni telefoni su prepuni raznovrsnih senzora koji se mogu jednako tako koristiti na različite načine, a ovo je aplikacija koja omogućava da se na vrlo jednostavan način i u stvarnom vremenu prikazuju i bilježe podaci prikupljeni upravo sa senzora…

Matija Gračanin četvrtak, 1. siječnja 2026. u 07:45
OSNOVNI PODACI
Naziv Physics Toolbox Suite
Namjena Prikupljanje i prikaz podataka sa senzora
Android Google Play
iOS Nema 
Cijena Besplatan / 5,49 eur (Pro)

Physics Toolbox Suite potencijalno je korisna aplikacija koja će Android telefone pretvoriti u  male pokretne laboratorije no kojoj je primarni cilj omogućiti izravan pristup te očitavanja podataka sa svih dostupnih senzora u pametnom telefonu i to u stvarnom vremenu.

Sučelje je prilično jednostavno i zapravo se glavni prozor svodi na podugačak popis različitih senzora s kojih je moguće prikupljati i bilježiti podatke. Tu je doista štošta, od uobičajenih poput akcelerometra, žiroskopa i magnetometra, pa sve do nešto specifičnijih kao što su barometar, higrometar ili senzor ambijentalnog osvjetljenja (sve ovisi o tome što sam uređaj podržava).

Dodirom na svaki od senzora otvorit će se prikaz podataka, a osim grafičkog prikaza, tu je i mogućnost snimanja podataka koje senzor prikuplja, a ovisno o tome koja se vrsta senzora aktivirala, ovisit će i sam prikaz te same mogućnosti (na umu treba imati i da će biti potrebno dati odgovarajuće dozvole).

Zgodno je i to što je podatke moguće izvesti u CSV format, a tu su i neki dodatni alati kao što su generator tonova, detektor boja, stroboskop te precizan mjerač razine buke, dok je jedna od praktičnih mogućnosti i to što je moguće snimati podatke s više senzora istodobno. Naravno, detalja i mogućnosti ima još. Osnovno izdanje je besplatno, a tu je i inačica Pro s dodatnim značajkama koja stoji 5,49 eura jednokratno.

 



