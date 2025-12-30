Skriveni senzori u mobitelima i što zapravo rade

Moderni mobiteli puni su senzora koji svakodnevno rade u pozadini, često bez da ih uopće primjećujemo. U nastavku izdvajamo četiri takva senzora koja se mogu pronaći na mobitelima s Androidom, a koja rijetko koristimo svjesno.

Senzor ambijentalnog svjetla

Senzor ambijentalnog svjetla zaslužan je za automatsko prilagođavanje svjetline zaslona ovisno o osvjetljenju u prostoriji u kojoj se nalazite. Smješten je u blizini prednje kamere i neprestano mjeri količinu svjetla u okolini kako bi zaslon ostao čitljiv, ali i energetski učinkovit.

Osim osnovne funkcije, ovaj senzor može imati i naprednije primjene. Na starijim Samsungovim mobitelima moguće ga je koristiti kao dio pametnog doma kroz Samsungov program Upcycling. Senzor mjeri osvijetljenost prostorije na ljestvici od 1 do 7, a ti se podaci mogu koristiti za automatizacije u sustavu SmartThings. Primjerice, svjetla u prostoru mogu se automatski uključiti kada razina osvjetljenja padne ispod određene vrijednosti, neovisno o dobu dana.

Senzor temperature

Na Googleovim modelima iz linije Pixel Pro, počevši od sad već nekoliko generacija starog Pixela 8 Pro, nalazi se infracrveni senzor temperature smješten uz bljeskalicu na stražnjoj strani uređaja. Riječ je o senzoru koji omogućuje mjerenje temperature objekata na koje je mobitel usmjeren.

U praksi se može koristiti za provjeru temperature hrane, posuđa ili tekućina, ali i za otkrivanje toplinskih razlika u prostoru, primjerice, propuha oko prozora ili razlika u temperaturi zidova između prostorija. Ipak, važno je naglasiti da je ovaj senzor dostupan isključivo na Pixelima Pro, dok ga standardni Pixeli i ostali mobiteli nemaju.

Screenshot: Google

Trosmjerni akcelerometar

Akcelerometar je jedan od najraširenijih senzora u mobitelima. On mjeri kretanje u tri osi, gore/dolje, lijevo/desno i naprijed/natrag, te omogućuje brojne funkcije na koje smo danas već uveliko navikli.

Zahvaljujući akcelerometru, mobitel zna kada ga okrenemo, podignemo ili nagnemo. Koristi se u igrama, stabilizaciji slike, automatskom buđenju zaslona, ali i u fitness aplikacijama koje na temelju ritmičnih pokreta prepoznaju hodanje i brojanje koraka. Iako preciznost nije na razini pametnih satova ili fitness narukvica, za osnovno praćenje aktivnosti sasvim je dovoljna.

Akcelerometar ima i sigurnosnu ulogu. Androidov sustav detekcije krađe koristi ga za prepoznavanje naglih pokreta koji nalikuju otimanju uređaja, nakon čega se mobitel automatski zaključava. Osim toga, Androidov sustav upozorenja na potrese koristi podatke s akcelerometara milijuna mobitela kako bi detektirao seizmičke valove i pravovremeno upozorio korisnike u ugroženim područjima.

Magnetometar

Magnetometar omogućuje mobitelu da prepozna Zemljino magnetsko polje, što je važno za ispravan rad navigacijskih aplikacija i digitalnog kompasa. Zahvaljujući njemu, karta u navigaciji rotira se u skladu s našim kretanjem i orijentacijom.

Osim navigacije, magnetometar se može koristiti i za detekciju metala. Budući da je osjetljiv na magnetski tok, sposoban je prepoznati prisutnost željeznih metala u blizini uređaja. Iako to vjerojatno niste znali, uz neke aplikacije, poput Metal Detectora, moguće ga je koristiti za pronalaženje metalnih cijevi ili električnih vodova u zidovima prije bušenja.

Zanimljiva je i primjena u provjeri kvalitete nehrđajućeg čelika. Višekvalitetni nehrđajući čelik često nije magnetski, pa snažna reakcija magnetometra može upućivati na korištenje čelika niže kvalitete.