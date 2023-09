Post-it - aplikacija za digitalizaciju papirnatih i stvaranje digitalnih bilježaka

OSNOVNI PODACI Naziv Post-it Namjena Digitalizacija, stvaranje i upravljanje bilješkama Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Službene mobilne aplikacije poznatih tvrtki povremeno znaju ispasti loše, no ovoga puta stvari su zapravo prilično dobre. Post-it je službena aplikacija tvrtke 3M koja stoji iza svima dobro poznatih šarenih papirića za pisanje bilježaka, a koja nudi neke prilično zgodne mogućnosti.

Prije svega tu je mogućnost digitalizacije papirnatih bilježaka koje je potrebno samo snimiti kamerom pametnog telefona, a onda ih se lako može podijeliti s drugima. Prednost je svakako to što je moguće snimati cijele ploče s papirićima (podržano je prepoznavanje do 200 papirića za bilješke), a onda jednako tako kreirati virtualnu ploču s istim tim bilješkama, no sada u digitalnom obliku.

Jedna od specifičnosti jest i podrška za prepoznavanje rukom pisanog teksta, a zgodno je i to što se putem aplikacije jednostavno mogu stvarati virtualne bilješke i uređivati postojeće (pisati se po njima može virtualnim olovkama ili koristeći dostupnu tipkovnicu). Osim toga, kod stvaranja bilježaka, moguće je birati oblik i dimenzije virtualnog papirića kao i boju, kao i birati boju i vrstu virtualne olovke s kojom će se pisati.

Virtualne ploče s bilješkama je moguće izvesti (i tako ih podijeliti s drugima) u razne formate kao što su PDF, Excel pa čak i PowerPoint, a tu su i neki drugi detalji. U aplikaciji je dostupna i mogućnost za naručivanjem Post-it papirića, no za to se koriste vanjske internetske trgovine kao što je Amazon, dok se sama aplikacija može koristiti sasvim besplatno.