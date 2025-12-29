Prismatic Radio - slušanje internetskih radijskih postaja uz dinamične vizualizacije
Riječ je o još jednoj aplikaciji koja omogućuje uživanje u glazbi oslanjajući se na više od pedeset tisuća radijskih postaja koje svoj program streamaju, no za razliku od većine sličnih rješenja, ova se ističe zgodno osmišljenim popratnim vizualizacijama…
|Naziv
|Prismatic Radio
|Namjena
|Streaming radija uz zgodne vizualizacije
|Android
|Nema
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan / 29,99 USD (Pro)
Aplikacije koje omogućuju slušanje radijskih postaja koje svoj program emitiraju i putem Interneta definitivno nisu malobrojne, no uvijek postoji mjesta za još pokoju i to pogotovo ako se ističe nekom specifičnošću. Prismatic Radio upravo je takva aplikacija, a osim što nudi pristup velikom broju radijskih postaja, može se pohvaliti i zanimljivim vizualizacijama,
Naime, ovo nije tek još jedna klasična streaming aplikacija, nego svojevrsno multimedijalno rješenje koje uz glazbu nudi raznovrsne vizualizacije koje reagiraju na glazbu u stvarnom vremenu, i to od minimalističkih linija i pulsirajućih krugova pa sve do kompleksnih fraktalnih oblika.
Da bi stvar bila još bolja, same se vizualizacije mogu i dodatno personalizirati i to prilagođavanjem boja, podešavanjem osjetljivosti na basove ili određivanje brzine kretanja elemenata. Zgodno je osmišljen i prikaz interaktivnog virtualnog globusa putem kojega je jednostavno moguće otkrivati radijske postaje diljem svijeta, a tu su i broji drugi detalji i sitnice.
Sučelje je maksimalno pojednostavljeno, tu su i one sasvim tipične i očekivane mogućnosti, pregledavanje kataloga postaja je također jednostavno riješeno, a na umu samo treba imati da je besplatno izdanje ograničeno mogućnostima (dobivaju se samo standardne vizualizacije), a za sve je ono što Prismatic Radio može ponuditi potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 29,99 dolara.