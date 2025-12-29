Prismatic Radio - slušanje internetskih radijskih postaja uz dinamične vizualizacije

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja omogućuje uživanje u glazbi oslanjajući se na više od pedeset tisuća radijskih postaja koje svoj program streamaju, no za razliku od većine sličnih rješenja, ova se ističe zgodno osmišljenim popratnim vizualizacijama…

Matija Gračanin ponedjeljak, 29. prosinca 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Prismatic Radio
Namjena Streaming radija uz zgodne vizualizacije
Android Nema
iOS App Store
Cijena Besplatan / 29,99 USD (Pro)

Aplikacije koje omogućuju slušanje radijskih postaja koje svoj program emitiraju i putem Interneta definitivno nisu malobrojne, no uvijek postoji mjesta za još pokoju i to pogotovo ako se ističe nekom specifičnošću. Prismatic Radio upravo je takva aplikacija, a osim što nudi pristup velikom broju radijskih postaja, može se pohvaliti i zanimljivim vizualizacijama,

Naime, ovo nije tek još jedna klasična streaming aplikacija, nego svojevrsno multimedijalno rješenje koje uz glazbu nudi raznovrsne vizualizacije koje reagiraju na glazbu u stvarnom vremenu, i to od minimalističkih linija i pulsirajućih krugova pa sve do kompleksnih fraktalnih oblika.

Da bi stvar bila još bolja, same se vizualizacije mogu i dodatno personalizirati i to prilagođavanjem boja, podešavanjem osjetljivosti na basove ili određivanje brzine kretanja elemenata. Zgodno je osmišljen i prikaz interaktivnog virtualnog globusa putem kojega je jednostavno moguće otkrivati radijske postaje diljem svijeta, a tu su i broji drugi detalji i sitnice.

Sučelje je maksimalno pojednostavljeno, tu su i one sasvim tipične i očekivane mogućnosti, pregledavanje kataloga postaja je također jednostavno riješeno, a na umu samo treba imati da je besplatno izdanje ograničeno mogućnostima (dobivaju se samo standardne vizualizacije), a za sve je ono što Prismatic Radio može ponuditi potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 29,99 dolara.

 



