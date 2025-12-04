STAGE+ - glazbeni streaming servis za istinske ljubitelje klasične glazbe

Riječ je o relativno novoj, ali ambicioznoj aplikaciji i servisu iza kojeg stoji ugledni Deutsche Grammophon, a koja je zamišljen kao svojevrsna digitalna koncertna dvorana i fonoteka koja na jednome mjestu objedinjuje video i audiozapise visoke kvalitete i to klasične glazbe…

OSNOVNI PODACI Naziv STAGE+ Namjena Platforma za streaming klasične glazbe Android Google Play / Galaxy Store iOS App Store Cijena Besplatan / od 80 eur godišnje

Premda se kroz već dobro poznate glazbene streaming servise može uživati u klasičnoj glazbi i to u visokoj kvaliteti, a postoje i aplikacija koje isto to omogućuju i besplatno, već je neko vrijeme dostupan projekt iza kojega stoji Deutsche Grammophon te koji je zamišljen da istinskim zaljubljenicima u klasičnu glazbu ponudi upravo ono što oni i žele.

STAGE+ je tako još jedan streaming servis, no koji kombinira streamanje audio i videozapsia, ali isključivo klasične glazbe. Ne samo to, jedna od prednosti ove platforme, svakako se nalazi u činjenici da nudi ekskluzivne premijere slavnih umjetnika i glazbenika, ali i vrlo bogatu fonoteku glazbe.

Štoviše, sama aplikacija omogućava pregledavanje i pretraživanje goleme baze podataka koja ne uključuje samo studijske albume, nego i dokumentarce, intervjue te prijenose koncerata uživo s najprestižnijih svjetskih pozornica poput koncertne dvorane Bayreuth ili bečkog Musikvereina. Da bi stvar bila još bolja, kvaliteta i tona i slike je odlična.

Naime, platforma cilja na audiofilsku publiku, pa se tako videosadržaji nude u 4K rezoluciji, dok je se glazba nudi u lossless formatima, a tu je i podrška za Dolby Atmos. Osim toga, tu su i sve one tipične mogućnosti kao što je opcija preuzimanje sadržaja za slušanje i gledanje bez internetske veze, reprodukcija u pozadini dok se koristi mobitel te podrška za AirPlay i Chromecast.

Naravno, platforma i servis ovakvoga tipa nije besplatan, no oni istinski sladokusci koji ne mogu odoljeti svevremenskim taktovima glazbenih velikana, vjerojatno će biti spremni platiti za ono što im STAGE+ može ponuditi; pretplata na servis stoji ili 80 eura godišnje (za prvu godinu) ili nemalih 15,99 eura mjesečno.