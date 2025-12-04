STAGE+ - glazbeni streaming servis za istinske ljubitelje klasične glazbe

Riječ je o relativno novoj, ali ambicioznoj aplikaciji i servisu iza kojeg stoji ugledni Deutsche Grammophon, a koja je zamišljen kao svojevrsna digitalna koncertna dvorana i fonoteka koja na jednome mjestu objedinjuje video i audiozapise visoke kvalitete i to klasične glazbe…

Matija Gračanin četvrtak, 4. prosinca 2025. u 06:25
OSNOVNI PODACI
Naziv STAGE+ 
Namjena Platforma za streaming klasične glazbe
Android Google Play / Galaxy Store
iOS App Store
Cijena Besplatan / od 80 eur godišnje

Premda se kroz već dobro poznate glazbene streaming servise može uživati u klasičnoj glazbi i to u visokoj kvaliteti, a postoje i aplikacija koje isto to omogućuju i besplatno, već je neko vrijeme dostupan projekt iza kojega stoji Deutsche Grammophon te koji je zamišljen da istinskim zaljubljenicima u klasičnu glazbu ponudi upravo ono što oni i žele.

STAGE+ je tako još jedan streaming servis, no koji kombinira streamanje audio i videozapsia, ali isključivo klasične glazbe. Ne samo to, jedna od prednosti ove platforme, svakako se nalazi u činjenici da nudi ekskluzivne premijere slavnih umjetnika i glazbenika, ali i vrlo bogatu fonoteku glazbe.

Štoviše, sama aplikacija omogućava pregledavanje i pretraživanje goleme baze podataka koja ne uključuje samo studijske albume, nego i dokumentarce, intervjue te prijenose koncerata uživo s najprestižnijih svjetskih pozornica poput koncertne dvorane Bayreuth ili bečkog Musikvereina. Da bi stvar bila još bolja, kvaliteta i tona i slike je odlična.

Naime, platforma cilja na audiofilsku publiku, pa se tako videosadržaji nude u 4K rezoluciji, dok je se glazba nudi u lossless formatima, a tu je i podrška za Dolby Atmos. Osim toga, tu su i sve one tipične mogućnosti kao što je opcija preuzimanje sadržaja za slušanje i gledanje bez internetske veze, reprodukcija u pozadini dok se koristi mobitel te podrška za AirPlay i Chromecast.

Naravno, platforma i servis ovakvoga tipa nije besplatan, no oni istinski sladokusci koji ne mogu odoljeti svevremenskim taktovima glazbenih velikana, vjerojatno će biti spremni platiti za ono što im STAGE+ može ponuditi; pretplata na servis stoji ili 80 eura godišnje (za prvu godinu) ili nemalih 15,99 eura mjesečno.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi