FabTune Music Player - besplatni glazbeni reproduktor koji nudi slušanje glazbe online

Ponuda glazbenih reproduktora te streaming servisa prilično je velika, a ovo je još jedna aplikacija koja nastoji korisnike pridobiti činjenicom da omogućuje slušanje glazbe, podcastova, pa čak i audioknjiga i to sasvim besplatno…

Matija Gračanin četvrtak, 11. rujna 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv FabTune Music Player
Namjena Online reproduktor glazbe
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

FabTune Music Player je lijepo osmišljena i načelno jednostavna aplikacija namijenjena Android pametnim telefonima koja omogućuje slušanje glazbe i podcastova putem Interneta i offline (omogućuje preuzimanje audio datoteka), a nudi i podršku za brojne popularne audio formate dok je specifičan i po tome što u katalogu nudi čak i pristup podcastovima i audioknjigama.

Štoviše, nudi pristup više od sto milijuna pjesama, pet milijuna podcastova i 300 tisuća audioknjiga što samo znači da će svatko naći nešto za sebe. Ističe se modernim sučeljem koje je, konceptualno, posve podređeno jednostavnom pronalasku glazbe, pri čemu je lako pretraživati pjesme, albume, izvođača, knjige i epizode podcastova.

Osim pretraživanja, tu su i već prethodno osmišljene kategorije i playliste, skupa s popisom četrdesetak žanrova, pa je vrlo lako početi s reprodukcijom glazbe, a jednako je zgodno tako što je moguće od pjesama stvarati svojevrsne prilagođene radijske postaje, zatim vlastite playliste, a tu su i brojne druge mogućnosti.

Tako je FabTune Music Player opremljen i onim stvarčicama koje bi se očekivale od jednog glazbenog reproduktora. Tako je tu tajmer za spavanje, prikaz tekstova pjesama, jednostavne kontrole za upravljanje reprodukcijom, a korisno je i to što je glazbu (i ostalo) moguće preuzimati kako bi se sve slušalo i onda kada nema internetske veze. Naravno, detalja i mogućnost ima još.

Ukratko, riječ je o  zgodno osmišljenom glazbeno reproduktoru koji omogućuje uživanje u poprilično velikom i izdašnom glazbenom katalogu (u suštini se oslanja na Youtube Music), pa svi oni koji traže besplatan način za uživanje u glazbi, ovi bi aplikaciju trebali barem probati.



