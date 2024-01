Private Camera App - aplikacija za fotografiranje i dijeljenje slika s podrškom za šifriranje

OSNOVNI PODACI Naziv Private Camera App Namjena Sigurna pohrana i dijeljenje fotografija Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan (Trial) / 4,65 eur ili 11,81 eur (donacija)

Private Camera App je aplikacija koja omogućava da se na siguran način fotografiraju slike, zatim da se pohrane na siguran način uz end-to-end šifriranje, a onda da se podijele na jednako tako siguran način samo s onima kojima se to želi i time se osigura viša razina privatnosti.

Čitavu je stvar zapravo vrlo jednostavno koristiti, a prvi je korak napraviti korisnički račun pri čemu je potrebno i verificirati svoju adresu e-pošte te sačuvati posebno generirani mnemonički kod koji je jedini način za oporavak kasnije napravljenih slika i korisničkog računa u slučaju gubitka lozinke.

Nakon toga se za fotografiranje slika treba koristiti kamera unutar same aplikacije, a onda uploadati slike koje se želi u jedan od dostupnih albuma (moguće ih je napraviti više) te u te albume pozvati korisnike s kojima se slike zapravo žele podijeliti. Na taj se način osigurava da se podijele samo one slike za koji se to želi i to samo s onim osobama koje se zapravo pozvalo i time autoriziralo da do istih slika dođu. Jednostavno.

Private Camera App se može iskušavati besplatno s time da je u album moguće pohraniti maksimalno 30 slika i pozvati do tri sudionika. Za više od toga, potrebno je plaćati mjesečnu pretplatu za izdanje Premium koje stoji oko tri dolara mjesečno uz što se dobiva mogućnost pohrane do deset tisuća slika, kreiranje više albuma kao i mogućnost pozivanja više sudionika u same albume.