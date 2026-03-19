Promotheus - okuplja velik broj digitalnih letaka brojnih trgovina i trgovačkih lanaca

Riječ je o aplikaciji koja na jednom mjestu objedinjuje digitalne letke i kataloge trgovina i trgovačkih lanaca, s time da olakšava pronalazak akcija i posebnih ponuda, a tu je i pregled samih proizvoda s poveznicom na točan katalog i cijenu…

OSNOVNI PODACI Naziv Promotheus Namjena Nudi digitalne kataloge za niz trgovačkih lanaca Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / od 0,99 eur (uklanjanje oglasa)

Promotheus je aplikacija koja bi se mogla pokazati korisnom svima onima koji u trgovinama i trgovačkim lancima u pravilu kupuju kada su dostupne razne akcije i posebne ponude koje se obično objavljuju u promotivnim lecima i digitalnim katalozima te tako nastoje uštedjeti kupovinom proizvoda kada se oni nalaze na sniženju.

Da bi stvar bila dodatno zanimljiva, Promotheus se ne ograničava samo na Hrvatske trgovine, nego nudi kataloge stotina trgovačkih lanaca iz više od 20 zemalja, pa ne samo da je tako moguće uhvatiti akacije i kada se nađe u inozemstvu, nego i usporediti cijene i akcije u trgovačkima lancima koji posluju i u Hrvatskoj i u tim zemljama.

Samu je aplikaciju prilično jednostavno koristiti, a putem nje je moguće pratiti omiljene trgovine, dobivati obavijesti kada se objavi novi katalog, sastaviti vlastite popise za kupovinu, a letke pregledavati i onda kada nije dostupna internetska veza. Da bi stvar bila još bolja, tu je u mogućnost pretraživanja kao i pregled pojedinih artikala, pa je lako doznati kada se nalazi na akciji i u kojoj trgovini.

Kataloge je moguće i pospremati, trgovine je lako moguće označiti kao omiljene kako bi im se kasnije lakše pristupalo (moguće je kao favorit označiti i pojedine proizvode), a tu su i drugi detalji i sitnice. Dakle, ovo je praktična aplikacija koja nudi lako usporediv i brzi pregled akcija i posebnih ponuda u raznim trgovinama. Može je se koristiti besplatno ako se mogu tolerirati oglase, kojih se može riješiti već od 0,99 eura mjesečno.