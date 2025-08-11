SuperCards - sve popularnija aplikacija za pohranjivanje i upravljanje karticama vjernosti

Dosadašnji privi izbor aplikacija za upravljanje karticama vjernosti bio je Stocard, ali kako ga je preuzela Klarna, bit će ukinut i u jednom trenutku nedostupan. Srećom, postoje i alternativne aplikacje, a trenutačno jedna od ponajboljih upravo je SuperCards…

OSNOVNI PODACI Naziv SuperCards Namjena Upravljanje karticama vjernosti Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Kartice vjernosti već su odavna najčešći način na koji trgovine, benzinske postaje, ljekarne ili drugi pružatelji usluga potiču svoje kupce da se vrate i opet nešto kupe, pa ni ne čudi da se vrlo brzo može raspolagati s ovećim brojem takvih kartica. SuperCards je aplikacija koja bitno olakšava organiziranje i korištenje takvih kartica na jednom mjestu.

Drugim riječima, SuperCards funkcionira kao digitalni novčanik za kartice vjernosti te omogućuje da ih se jednostavno pohranjuje, a onda i da ih se koristi tako da se u trgovini (ili već gdje treba) samo prikaže generirani barkod ili QR kod i tako se, u konačnici, izbjegne potreba da se sa sobom nose fizičke kartice.

Jedna od ključnih prednosti aplikacije svakako je jednostavnost kojom se kartice mogu dodavati. Osim što postoji više od četiri tisuće predložaka (podržane su i trgovine u RH), tu je i podrška za uvoz aplikacija iz drugih aplikacija kao što je Stocard, a tu je i podrška za skeniranjem kartica koristeći kameru ugrađenu u pametni telefon.

Osim toga, SuperCards može raditi u potpunosti bez internetske veze dok su svi podaci pohranjeni na unutarnjoj memoriji telefona (backupirati se može putem Google Backupa ili iClouda), a da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti besplatno. Ukratko, oni koji traže solidnu aplikaciju za upravljanje karticama vjernosti te dobru alternativu za donedavno vrlo popularni Stocard, upravo su je pronašli.