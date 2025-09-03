Quasar - jednostavna aplikacija za ljubitelje astronomije i svemira

Premda nije riječ ni o čemu previše naprednom i raskošnom, ova bi se aplikacija mogla dopasti onima koji žele uvijek nadohvat ruke imati pregled najvažnijih novosti iz svijeta astronomije uz nekoliko zgodnih i praktičnih dodataka…

OSNOVNI PODACI Naziv Quasar Namjena Pregled novosti i svijeta astronomije i svemira Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Quasar je prilično jednostavna i naglašeno asketska aplikacija koja za cilj ima na jednom mjestu okupiti niz zanimljivih informacija iz svijeta astronomije i svemira. Uz klasični pregled novosti, tu je i popis nadolazećih lansiranja raketa, kao i praćenja onih koji su u tijeku, no tu su i neke druge stvarčice.

Tako je tu je mogućnost pregledavanja i preuzimanja NASA-ine Astronomske fotografije dana (Astronomy Picture of the Day), kao i pristup galeriji pozadinskih slika sa svemirskim motivima (NASA wallpapers). Na žalost, slike je moguće preuzeti, ali ih se iz aplikacije ne može postaviti kao pozadine nego se to mora napraviti uobičajenim načinom (kroz galeriju ili već drugom namjenskom aplikacijom).

Osim toga, tu je i dio namijenjen pretraživanju Wikipedije (Space Wiki), a zanimljivo je da Quasar nudi i ugrađenog pomoćnika pogonjenog umjetnom inteligencijom, Quasar AI. S tim se chatbtom može razgovarati o astrološkim temama, raketama, planetima i drugim povezanim temama.

Sve u svemu, ovo je minimalistička aplikacija za sve one koji su fascinirani svemirom, a premda je još vidljivo u razvoju, već sada će dobro doći za praćenje aktualnih događaja iz svijeta astrologije i svemira. Zasad je dostupna samo za Android telefone, no inačica za iPhone je u planu. Dakako, sve je posve besplatno.