Quasar - jednostavna aplikacija za ljubitelje astronomije i svemira

Premda nije riječ ni o čemu previše naprednom i raskošnom, ova bi se aplikacija mogla dopasti onima koji žele uvijek nadohvat ruke imati pregled najvažnijih novosti iz svijeta astronomije uz nekoliko zgodnih i praktičnih dodataka…

Matija Gračanin srijeda, 3. rujna 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Quasar
Namjena Pregled novosti i svijeta astronomije i svemira
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Quasar je prilično jednostavna i naglašeno asketska aplikacija koja za cilj ima na jednom mjestu okupiti niz zanimljivih informacija iz svijeta astronomije i svemira. Uz klasični pregled novosti, tu je i popis nadolazećih lansiranja raketa, kao i praćenja onih koji su u tijeku, no tu su i neke druge stvarčice.

Tako je tu je mogućnost pregledavanja i preuzimanja NASA-ine Astronomske fotografije dana (Astronomy Picture of the Day), kao i pristup galeriji pozadinskih slika sa svemirskim motivima (NASA wallpapers). Na žalost, slike je moguće preuzeti, ali ih se iz aplikacije ne može postaviti kao pozadine nego se to mora napraviti uobičajenim načinom (kroz galeriju ili već drugom namjenskom aplikacijom).

Osim toga, tu je i dio namijenjen pretraživanju Wikipedije (Space Wiki), a zanimljivo je da Quasar nudi i ugrađenog pomoćnika pogonjenog umjetnom inteligencijom, Quasar AI. S tim se chatbtom može razgovarati o astrološkim temama, raketama, planetima i drugim povezanim temama.

Sve u svemu, ovo je minimalistička aplikacija za sve one koji su fascinirani svemirom, a premda je još vidljivo u razvoju, već sada će dobro doći za praćenje aktualnih događaja iz svijeta astrologije i svemira. Zasad je dostupna samo za Android telefone, no inačica za iPhone je u planu. Dakako, sve je posve besplatno.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi