Quetta Browser - web preglednik s blokiranjem oglasa i ugrađenim DevToolsima

Web preglednici postali su jedni od najviše korištenih aplikacija, a osim nekoliko dobro poznatih imena, dostupna su i nešto manje poznati projekti koji se pretežito oslanjaju na Chromium te nude neke korisne dodatne mogućnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv Quetta Browser Namjena Solidno opremljen mobilni web preglednik Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatno

Quetta Browser vrlo je zanimljiv mobilni web preglednik koji ne samo da nudi tradicionalno sučelje te osjećaj ispoliranosti u radu, nego nudi i neke dodatne mogućnosti koje se ne što rjeđe mogu naći kod konkurencije. Dakako, tu su i neke sasvim očekivane značajke kao što je integrirano blokiranje oglasa te sprječavanje praćenja korisnika, što znači da se nameće kao vrlo zanimljiva alternativa već etabliranim imenima.

Temelji su na Chromiumu, baš kao i veći dio sličnih alternativa, ali nudi mogućnost instaliranja proširenja i putem službene Chromeove trgovine ekstenzijama (na umu treba imati da je ovo još u eksperimentalnoj fazi), tu su i integrirani Developer Toolsi koji ne zahtijevaju remote debugging preko računala, a to će nekima sigurno biti zanimljivo.

Uz to, Quetta nudi i prilično visoku razinu kontrole nad samim sučeljem, od pozicioniranja adresne trake i prilagodbe alatne trake do nešto naprednijih opcija upravljanja karticama, pa će se sigurno dopasti onima koji vole višu razinu fleksibilnosti. Osim toga, tu je i mogućnost preuzimanja videozapisa s popularnih društvenih mreža i web servisa kao što je Youtube, kao i neki drugi detalji.

Tako je moguće dobiti prijevod stranica, aktivirati poseban način za lakše čitanje teksta, precizno upravljati postavkama privatnosti, a tu je čak i ugrađeni videoreproduktor koji podržava geste za kontrolu glasnoće i svjetline, sliku u slici i slično. Bugova ima, ne može se reći da sve radi savršeno i da nema određenih nelogičnosti, no Quetta je doista zanimljiv mobilni web preglednik koji itekako ima što za ponuditi.