Quizlet - popularna platforma koja se specijalizira za učenje uz virtualne kartice

OSNOVNI PODACI Naziv Quizlet Namjena Platforma za stvaranje obrazovnih kartica Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 35,99 eur godišnje ili 7,99 eur mjesečno (Plus)

Mnogo je načina i tehnika kojima si svatko može olakšati pamćenje informacija te učenje poveće količine sadržaja koje je potrebno memorirati, a jedna od vrlo često korištenih metoda, upravo je korištenje kartica za brzo učenje ili obrazovnih kartica. Dakako, postoji i niz aplikacija koje omogućavaju korištenje ove tehnike za učenje, a jedna od takvih upravo je Quizlet.

Riječ je o relativno popularnoj platformi koja je namijenjena učenicima, studentima, nastavnicima te svima onima koji žele koristiti prednosti virtualnih kartica za lakše pamćenje informacija, a koja je postala poznata po činjenici da dozvoljava stvaranje vlastitih setova obrazovnih kartica, ali i korištenje već postojećih.

Doduše, dostupne kolekcije karticu su na engleskom jeziku što je svakako otegotna okolnost, no zato se Quizlet može iskoristiti kako bi se izrađivali vlastiti setovi, i to na prilično jednostavan način (jednom napravljeni setovi bit će smješteni u osobnu biblioteku). Uz stvaranje kartica, tu je i njihovo korištenje kroz tipične kvizove, kao i neki drugih detalji.

Quizlet se može koristiti besplatno, ali tu je i opremljenije izdanje Plus s dodatnim mogućnostima u kojoj se ne prikazuju ni oglasi. Za to je izdanje potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 35,99 eur ili mjesečnu pretplatu od 7,99 eura mjesečno pri čemu je to izdanje moguće besplatno iskušavati sedam dana.