Gauth - koristi umjetnu inteligenciju kako bi pomogao pri učenju raznih predmeta

Gauth je aplikacija ponajprije namijenjena učenicima i studentima koja je zamišljena kao pomoćnik pri učenju različitih predmeta, od matematike, preko kemije i biologije, pa sve do fizike, a da se pritom oslanja na umjetnu inteligenciju…

OSNOVNI PODACI Naziv Gauth Namjena Pomaže pri svladavanju različitog gradiva Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / od 7,99 eura mjesečno (Plus)

Rješenja koja se temelje na umjetnoj inteligenciju sve su brojnija i sposobnija, a Gauth je još jedna aplikacija (ali i čitava platforma) koja se oslanja na AI kako bi pomogla učenicima i studentima pri svladavanju različitog gradiva.

Čitavu je stvar vrlo lako koristiti, a sve se svodi samo na skeniranje pitanja ili zadataka kamerom ugrađenom u pametni telefon (moguće je učitati i sliku s unutarnje memorije telefona). Prije toga samo treba izabrati jedno od dostupnih područja među kojima se našla matematika, fizika, biologija, kemija, povijest, književnost i druga.

Gauth će automatski prepoznati zadatak (ako je slikano više, potrebno izabrati samo jedan), a onda nakon nekoliko trenutaka ponuditi odgovor na engleskom jeziku. Sposobnost točnog rješavanja zadataka nekada doista uspijeva iznenaditi, no odgovore i rješenja uvijek treba dodatno provjeriti.

Uostalom, to i jest suština ove aplikacije i platforme; nije namijenjena kako bi se brže rješavali zadaci ili domaća zadaća, nego kao dodatni edukativan alat koji pomaže razumijevati ono gradivo koje se uči, pa to svakako valja imati na umu. Naravno, besplatno izdanje je ograničeno, a da bi se ona uklonila, potrebno je plaćati pretplatu za izdanje Plus koja stoji 69,99 eura godišnje (tu su još kvartalne i mjesečne pretplate; 14,99 eura i 7,99 eura).