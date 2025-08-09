Rain Viewer – za meteorološke entuzijaste i one koji ne žele pokisnuti

Jedna u nizu prognostičkih aplikacija uz upozorenja na vremenske nepogode nudi i pristup detaljnim radarskim snimkama uživo. Ta mogućnost naplaćuje se, a tek odnedavno je dostupna u Hrvatskoj

OSNOVNI PODACI Naziv Rain Viewer Namjena Detaljna vremenska prognoza Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / Premium: 4,99 € mjesečno, 18,99 € godišnje

U posljednjih nekoliko godina Europska je unija putem Direktive o otvorenim podacima omogućila lakši pristup sirovim podacima meteoroloških radara. Ta zakonodavna promjena otvorila je vrata nezavisnim razvojnim timovima i privatnim tvrtkama da razvijaju alate koji su nekad bili rezervirani isključivo za nacionalne meteorološke institute te da "običnim korisnicima" ponude točnije i detaljnije vremenske prognoze. Mobilna aplikacija Rain Viewer i njezina nova značajka PRO Radar izravna su posljedica tog zaokreta – alat je to koji transformira sirove radarske podatke u interaktivne prikaze u stvarnom vremenu.

PRO Radar

Upravo PRO Radar razlog je zašto danas izdvajamo ovu aplikaciju: Rain Viewer je ovu značajku odnedavno aktivirao i za područje Hrvatske. Ona ide korak dalje od uobičajenih animacija oblaka i radarskog prikaza kiše. Njezine opcije omogućuju korisnicima analizirati unutarnju strukturu olujnih sustava, što je dosad bilo dostupno samo profesionalnim meteorolozima.

Nova funkcionalnost zanimat će tako ne samo zaljubljenike u meteorologiju, već i profesionalce u sektorima kao što su logistika, zrakoplovstvo, hitne službe, organizacija događanja na otvorenom te urbana mobilnost. Osim prikaza unutar aplikacije nude se i push notifikacije o nadolazećim olujama, poplavama i ostalim ozbiljnim vremenskim nepogodama, kao i prikaz padalina (s prognozom) na početkom zaključanom ekranu mobitela (na iOS-u u tu svrhu koriste se Live Activities s grafikonom koji se ažurira u stvarnom vremenu).

Mogućnosti PRO Radara uključuju pristup pojedinačnim radarskim postajama u Hrvatskoj i šire. Nude se deseci naprednih radarskih slojeva, među kojima su:

Horizontalna i vertikalna reflektivnost: prikazuje intenzitet oborina, od slabih kiša do jakih grmljavinskih oluja i tuče, u dvije polarizacije,

Radijalna brzina: pokazuje brzinu i smjer kretanja čestica oborine (kiša, snijeg, tuča) u odnosu na radar,

Koeficijent korelacije (CC): pomaže filtrirati smetnje koje nisu povezane s vremenom, poput ptica ili letećeg otpada,

Klasifikacija hidrometeora: određuje vrstu oborine (kiša, snijeg, tuča) prema povratnom radarskom signalu,

Upravljanje nagibom radara (tilt control) – omogućuje prikaz vertikalnih presjeka atmosfere.

Na taj način oborinske zone možemo promatrati poput višeslojne "torte" u kojoj svaki sloj otkriva nove podatke.

Klasični radarski prikaz i detaljna vremenska prognoza dostupni su u besplatnoj verziji, dok se za PRO Radar potrebno odlučiti za pretplatničku verziju, odnedavno dostupnu na iOS i Android uređajima u Hrvatskoj.