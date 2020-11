REFACE - najlakši način da se poznatim osobama lice zamijeni vlastitim

Aplikacija koje omogućuju da se s drugima zamijeni lice ubacujući vlastito nisu ništa novo, no ova aplikacija to odrađuje doista impresivno. Ukratko, svi oni koji žele iz prve ruke osjetiti kako radi Deepfake tehnologija i to na zbilja jednostavan način, trebaju iskušati ovu aplikaciju…

OSNOVNI PODACI Naziv REFACE Namjena Aplikacija za zamjenu lica Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 43 kn mjesečno ili 215 kn godišnje (Pro)

REFACE nije sasvim nova aplikacija i u ranijim je izdanjima bila poznata pod nazivom Doublicat, no to što već neko vrijeme ima novo ime ne znači da se promijenila i njezina specijalnost. Ovo je aplikacija koja omogućava da se u tren oka svojim licem zamijeni lice brojnih poznatih osoba, glumaca i glazbenika i to slično onome kako to omogućava tehnologija Deepfake.

Štoviše, svoje je lice moguće ubaciti u kratke videozapise ili brojne animirane GIF-ove, i na taj način ne samo zabaviti sebe, nego nasmijati i svoje prijatelje. Aplikaciju je iznimno jednostavno koristiti i sve što je potrebno napraviti jest slikati sebić, dopustiti aplikaciji da odradi kratku analizu, a onda odabrati jedan od ponuđenih kratkih videozapisa ili animiranih GIF-ova (9GAG) koji su smješteni u vlastite kategorije

Nakon nekoliko trenutaka, bit će generiran završni video (ili GIF) koji je onda moguće pogledati i podijeliti s drugima. Rezultati su prilično uvjerljivi (u najmanju ruku jako zabavni) i nitko neće ostati ravnodušan na ono što RefaceAI uspije generirati. Naravno, uvijek postoji zabrinutost za privatnost i kako će točno REFACE koristiti snimljena lica i sebiće? Svi koje to brine, ovu bi aplikaciju trebali preskočiti.

Osnovna inačica aplikacija je besplatna, ali prikazuje oglase te ograničava koliko se puta može koristiti nakon čega je za svako generiranje potrebno pogledati oglas. Naravno, oni koji se oglasa žele riješiti jer namjeravaju aktivnije koristiti ovu aplikaciju (moguće je dodati više sebića koji se mogu koristiti), uvijek mogu zavući ruku i džep i početi plaćati bilo godišnju pretplati od 215 kn ili mjesečnu od 43 kn.