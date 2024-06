ScreenStream - jednostavno dijeljenje zaslona pametnog telefona putem web preglednika

OSNOVNI PODACI Naziv ScreenStream Namjena Dijeljenje zaslona putem web preglednika Android Play Store / F-Droid iOS App Store Cijena Besplatan

Oni koji traže jednostavan način da podijele zaslon svojeg Android pametnog telefona na jednostavan i vrlo praktičan način, svakako bi trebali probati ScreenStream. Naime, riječ je o aplikaciji otvorena koda koja se specijalizira upravo za dijeljenje zaslona (podržano je i dijeljenje tona), a koja ne zahtijeva složenu konfiguraciju.

Zapravo, sve što je potrebno jest pametni telefon povezan s bežičnom mrežom te drugi uređaj (mobilni telefon ili računalo) na kojemu se može pokrenuti neki od popularnih web preglednika, a putem kojega će se zapravo prikazivati sam zaslon pametnog telefona (samo je potrebno unijeti odgovarajuću lokalnu IP adresu).

Na umu valja imati da Nije podržano upravljanje pametnim telefonom, nego ScreenStream pokreće lokalni poslužitelj te zapravo samo streama video prikaz zaslona pametnog telefona, no zgodno je to što je moguće uključiti ili lokalno dijeljenje zaslona ili globalno, odnosno, putem internetske veze. Za potonje će se streamu zaslona pristupati putem javno dostupne adrese (screenstream.io), no pristup je zaštićen generiranim korisničkim imenom i PIN-om (i za lokalno je streamanje u konfiguraciju moguće uključiti podršku za PIN).

Čitavu je stvar iznimno jednostavno koristiti, a doista nije potrebno ništa posebno konfigurirati (premda itekako vrijedi zaviriti u konfiguraciju same aplikacije jer će se tu pronaći niz dodatnih detalja), nego je dovoljno tek pokrenuti aplikaciju, kliknuti na gumb Start stream, te zatim navedeni URL otvoriti u omiljenom web pregledniku. ScreenStream je besplatan.