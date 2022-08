Shortcut Maker - stvaranje prečaca do aplikacija i brojnih funkcija na Androidu

Premda je stvaranje prečaca na Android pametnim telefonima relativno jednostavno, ono je suštini prilično ograničeno. Sva ta ograničenja lako će ukloniti aplikacije poput ove koje omogućavaju da se u tren oka izrade prečaci do praktički bilo čega na Androidu…

OSNOVNI PODACI Naziv Shortcut Maker Namjena Izrada prečaca do aplikacija i raznih funkcija na Androidu Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

S više od dva milijuna preuzimanja, Shortcut Maker je vjerojatno najpopularnija aplikacija koja se specijalizira za zbilja laku izradu prečaca do aplikacija, ali i brojnih funkcija i drugih elemenata dostupnih unutar Androida. Čitava stvar doista funkcionira iznenađujuće jednostavno.

Aplikaciju je dovoljno pokrenuti te potom izabrati jednu od 12 kategorija na temelju kojih je moguće izraditi prečace. Tako je moguće napraviti prečac do samih instaliranih aplikacija, do neke od brojnih aktivnosti samih aplikacija ili dijelova Androida, do kontakata, mapa, datoteka, raznih akcija (Intents), postavki, web stranica, unutarnji poveznica i drugo.

Moguće je i napraviti i prečac za podijeljeni zaslon tako da se automatski pokrenu željene aplikacije u takvom prikazu ili do duboko skrivenih mogućnosti unutar samoga Androida. Pri svemu tome je prečace moguće do određene razine prilagoditi (na primjer, promijeniti ikonu, stilski je dotjerati, definirati s kojom bi se aplikacijom nešto trebalo pokrenuti ili ručno urediti proširene parametre).

Dakako, funkcionalnosti ponešto ovise i o samom pametnom telefonu na kojoj će se aplikacija koristiti (u nekim slučajevima može doći i do određenih bugova za koje postoje rješenja), no općenito gledano, Shortcut Maker radi prilično dobro. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija je besplatna premda se prihvaćaju donacije.