Socratic by Google - sveznalica na smartfonima koji pomaže kod domaćih zadaća

OSNOVNI PODACI Naziv Socratic by Google Namjena Pomoćnik za pisanje domaće zadaće Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Socratic by Google u nekim se trenucima i za određene područja nameće kao idealan pomoćnik kada valja rješavati domaću zadaću i to srednjoškolske razine i niže, a to znači da će ova aplikacija koja se oslanja na Googleove AI algoritme kako bi ponudila odgovore na razna pitanja na engleskom jeziku podjednako dobro doći učenicima i roditeljima.

Domaćim će korisnicima najviše poslužiti za rješavanje brojnih matematičkih zadataka, no nije ga loše pri ruci imati ni kada se rješavaju zadaci iz kemije, biologije, povijesti, fizike i svjetske povijesti. Za ostala je područja kojima Socratic vlada, zadatke potrebno prevoditi na engleski jezik i onda ih skenirati samom aplikacijom.

Doduše, pitanja je moguće i utipkati, ali i izgovoriti te pričekati da se odgovori jednostavno prikažu. Prikazani odgovori su prilično jasni, a nerijetko su tu i grafički prikazi te drugi elementi poput videozapisa kojima je učenje određenog područja pojednostavljeno i to je ono što ovoj aplikaciji podiže ukupnu vrijednost.

Uostalom, može poslužiti i kao dobro polazište za proučavanje specifičnih područja jer prikazuje i druge rezultate dostupne na Internetu. Naravno, aplikacija je posve besplatna, ali je potrebno prijaviti se s Googleovim računom.