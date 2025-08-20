Starlio - svakodnevno donosi NASA-inu astronomsku sliku dana za pozadinu

Ljubitelji astronomije i svemirskih prostranstava s ovom bi aplikacijom mogli doći na svoje, pogotovo ako žele svoj pametni telefon ukrasiti s prikladnim wallpaperom. Naime, Starlio svaki dan donosi NASA-inu astronomsku sliku dana…

OSNOVNI PODACI Naziv Starlio Namjena NASA-ine astrofotografije dana kao wallpaperi Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 15,99 eur godišnje (Premium)

NASA još od 1995. godine svakodnevno objavljuje Astronomsku fotografiju dana (APOD), a od toga je nastala i golema arhiva astronomskih fotografija koju bi svi zaljubljenici u svemirska prostranstva trebali posjetiti. No, ako u tim slikama žele uživati svakodnevno izravno na svojem pametnom telefonu, onda bi trebali iskušati Starlio.

Riječ je o aplikaciji namijenjenoj Android pametnim telefonima koja omogućava da se NASA-ine astronomske fotografije dana postavljaju kao pozadinske slike. Naravno, uz to što je slike moguće iskoristiti kao wallpapere, Starlio može poslužiti i kao zgodan mobilni alat za proučavanje svemira, nebeskih tijela i fenomena.

Naime, Starlio je konceptualno zamišljen kao beskonačna galerija fotografija uz koje se dobivaju i detaljniji opisi o čemu je točno riječ, s time da je izdašnu galeriju slika moguće i sortirati prema popularnosti, a tu je i opcija da se prikazuju slike samo unutar određenog razdoblja (za to se koristi ugrađeni kalendar).

Doduše, tu su i druge stvarčice kao što je opcija da se svaki dan automatski postavi nova slika kao pozadina, mogućnost dodavanja slika u favorite, pretpregled slika preko čitavog zaslona, AMOLED tema, dijeljenje slika s drugima i podrška za Parallax efekt. Besplatna inačica je ograničena mogućnostima, a za sve što ova aplikacija koja službeno nije povezana s NASA-om može ponuditi, valja kupiti izdanje Premium koje stoji 15,99 eura godišnje.